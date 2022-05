Danané: Le Ministre Vagondo scelle un pacte avec les chefs traditionnels

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité, Diomandé Vagondo, a procédé, Vendredi 20 Mai 2022 à Danané, à la pose de la première pierre des travaux d’un projet de construction de la maison des chefs coutumiers du département de Danané.

Danané: Le général Vagondo pose la première pierre de la maison des chefs traditionnels

La cérémonie de pose de la première pierre de la future bâtisse dédié au pouvoir coutumier a eu lieu, au quartier Zokoua-ville, en présence des autorités administratives, des ministres Soumahoro et Flindé, les associations de jeunesse et une présence remarquable des chefs coutumiers que sont les chefs de Canton, chefs de tribus et chefs de villages venus des quatre coins du département.

Cela sous l'autorité du Gloudeu Dan 1er, sa majesté Gué Pascal, vice-président de la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ce projet de construction de la maison des têtes couronnées, bureaux, salles de réunion, deux maisons d'hôtes et des dortoirs tous équipés, sera exécuté par une structure chinoise dans un délai raisonnable.

Présentant le général Vagondo Diomandé comme " l'incarnation du développement" , le premier magistrat de la ville de Danané révèlera : « La mairie de Danané a toujours bénéficié de ses bienfaits. Initiateur de la construction d'une école de 3 classes avec bureau au quartier Zokoua-ville, le général Vagondo a également permis 3km de canalisation de la sodeci dans la ville et l'équipement du dispensaire du quartier Gningleu. »

Pour Diabaté Kalifa, du comité d'organisation, la cérémonie du jour est la réponse à la sollicitude des chefs coutumiers, faite au ministre-général le 26 janvier dernier. « Nos parents-chefs pourront désormais en toute dignité se rencontrer et travailler. Qu'un ministre-fils de la région offre un tel joyau valant plus de 100 millions FCFA à ses parents est pour nous la vraie dignité tant proclamée par certains», a-t-il indiqué.

Heureux de cette initiative, les chefs traditionnels du département de Danané, par la voix du chef du canton Ouinleu, Tioh Augustin, estiment que le don du général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, demeure d’un appui important pour le renforcement de la cohésion sociale dans cette partie de la vaste région du Tonkpi.

Traduisant leur immense joie en acte, les garants des traditions en pays DAN ont offert au donateur et à sa suite, un bœuf, des boubous d'apparat, l'authentique huile rouge et des sacs du riz labelisé "Riz Danané".

Pour l'heureux donateur, le monsieur sécu du brave-tchê, la mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l’Etat qui a promis dès son premier mandat de favoriser sa reconnaissance.

« Pour rappel, c'est le 14 Juillet 2014 que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté la loi portant statut des rois et chefs traditionnels. Ce statut a été plus tard consacré par notre loi fondamentale. Ces épisodes de la reconnaissance des rois et chefs coutumiers dans l'environnement socio-politique constituent une évolution historique. Cette cérémonie trouve donc tout son sens dans ces lois et consacre également le rassemblement des garants de nos traditions.

Votre organisation est très importante à mes yeux et aux regards de nos vécus. Aussi voudrais-je bien m'appuyer pour consolider le vivre ensemble dans notre région. Pour ce faire, il est bien évident que votre épanouissement est capitale.

Je prends donc l'engagement au nom des cadres et des élus de répondre à cette forte attente.

Cette cérémonie sera suivie d'effet immédiat. Dans le délai donné par l'entrepreneur, l'édifice prévu vous sera livré.

Vénérables chefs traditionnels, l'heure des discours creux, pleins d'émotions et sans lendemain est révolu. C'est désormais l'heure du palpable, l'heure du concret et des résultats. C'est dans cette dynamique que je m'inscris à vos côtés grâce au président de la République. Nous réussirons ensemble le défi de la cohésion et du développement du Tonkpi. (...)

Je voudrais renouveler mon appel pressent à la cohésion, à la tolérance et à la paix. Nul ne sera mis en marge de nos actions de développement de cette région car nous sommes tous utiles à ce Tonkpi que nous chérissons tous.

Je pus vous garantir que notre belle région du Tonkpi sera fière de nous plus tard», a-t-il confié avant de conclure :

« Un comité piloté par le nouveau préfet du département de Danané se fera fort de suivre le déroulement des travaux jusqu'à la fin. Je le fais parce que le président de la République y tient particulièrement. »

Le président de la chambre régionale des rois et chefs traditionnels du Tonkpi, Gloudeu Dan 1er (Gué Pascal) a brièvement tenu à féliciter l'action sociale du ministre de l'intérieur et de la sécurité en faveur des chefs coutumiers du Tonkpi en général et ceux du département de Danané en particulier.

Dans le prolongement de ses actions pour le bien-être des populations présentes, un don de deux millions trois cents cinquante mille francs et cinq tonnes de ciment pour le début des travaux a été fait par le général Vagondo Diomandé. Cela après le coup de pioche.

Une correspondance de

Sony WAGONDA