Côte d'Ivoire: Voici les 11 millions d’ internautes sur les réseaux sociaux

Une étude présente les habitudes des 11 millions d’ internautes ivoiriens

La société ivoirienne compte 11 millions d’internautes dont cinq millions actifs sur les réseaux sociaux en 2022, selon une étude publiée par le cabinet international OpinionWay sur l’état de la digitalisation des ménages.

Le cabinet international a révélé les résultats de cette enquête sur le comportement des populations ivoiriennes quant à l’usage du web, au cours d’une cérémonie organisée à l’hôtel Pullman, à Abidjan Plateau.

L’institution a réalisé cette étude afin de promouvoir la digitalisation dans les ménages et de faciliter le quotidien. Selon les études, 72% d’Ivoiriens écoutent ou téléchargent premièrement de la musique sur internet, via des plateformes de streaming gratuites ou payantes, 78% d’entre eux ont entre 18 et 24 ans, 82% entre 25 et 29 ans, 69% entre 30 et 44 ans et 63% ont 40 ans et plus.

Ces études révèlent également que 65% des Ivoiriens regardent ou téléchargent un film, une émission de télé ou une série. La tranche d’âge de 18 à 24 ans représente 72%. Les 25-29 ans, 81%, les 30-44 ans, 63% et les 45 ans et plus, 47%. De plus, 51% des Ivoiriens jouent ou téléchargent un jeu vidéo sur le digital. Les 18-24 ans représentent 61%, les 25-29 ans, 69%, les 30-44 ans, 48% et les plus de 45 ans, 32%.

Enfin, 18% d’Ivoiriens cherchent à accomplir des démarches administratives, c’est-à-dire déclarer ses impôts, refaire les papiers d’identité, obtenir des renseignements via les messageries en ligne et consulter les résultats des examens scolaires ou universitaires. Et 24 % d’entre eux sont âgés de 18 à 24 ans et de 25 à 29 ans, 16% de 30 à 44 ans tandis que 11% ont 45 ans et plus.

Au total, 62% des Ivoiriens possèdent un Smartphone, 12% un micro-ordinateur fixe ou mobile, 11% une tablette tactile, 6% une console de jeux vidéo et 4% un objet connecté.

Lors de la présentation, jeudi 19 mai 2022, le fondatrice du cabinet de conseil Asensia Africa Group, Delphine Lavaud, a soutenu que cette étude va servir à toute la population ivoirienne précisément à toutes les marques et surtout dans les business.

Même son de cloche pour la directrice général de Opinionway, Florence de Bigault qui a confirmé que le digital permet de résoudre beaucoup de problèmes dont le déficit d’infrastructures. Elle a appelé les pouvoirs publics et privés à relever davantage le défi de la digitalisation pour embraquer le plus d’Ivoiriens jusqu’en zone rurale.