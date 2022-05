Dominique Ouattara distinguée au Festival de Cannes

Dominique Ouattara a été distinguée à la 75e édition du Festival de Cannes. La Première dame de Côte d'Ivoire a reçu un prix pour son engagement humanitaire. L'épouse du président Alassane Ouattara prenait part à un diner gala initié par le Better World Endowment Fund le dimanche 22 mai 2022.

Festival de Cannes : Dominique Ouattara reçoit un prix pour son engagement humanitaire

À l'occasion du diner gala organisé par le Better World Endowment Fund dans le cadre de la 75e édition du Festival de Cannes, Dominique Ouattara a été honorée par l'octroi d'un prix pour son engagement humanitaire. La Première dame ivoirienne a fortement apprécié cette distinction en sa faveur.

"Je voulais dire que je suis très touchée et extrêmement émue d’avoir reçu ce magnifique prix, décerné par Better World Fund. Et je voudrais dédier ce magnifique prix à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et également, à notre beau pays, la Côte d’Ivoire. Je remercie les organisateurs et particulièrement, le président Manuel Colas de la Roche pour m’avoir remis ce prix. Je voulais aussi le féliciter pour ses initiatives en faveur d’un monde meilleur. J’ai été très heureuse que la Côte d’Ivoire soit en l’honneur. C’est une expérience assez fascinante de monter sur le tapis rouge", a laissé entendre la fondatrice de Children of Africa.

Il est important de noter que Dominique Ouattara a été honorée en présence de Maurice Kouakou Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et plusieurs autres personnalités du ministère de la Culture et de la Francophonie, mais également du Tourisme.

Ce prix récompense l’engagement de longue date de Dominique Ouattara en faveur des arts et de la culture, de l’alimentation et du développement durable. Un film institutionnel de 4 mn retraçant l’engagement humanitaire de la Première Dame à travers son ONG Children Of Africa a été projeté au cours de cette soirée.