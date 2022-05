Patrick Achi pour la création d’une ligne de vol direct Abidjan - Dubaï

Présent à Davos dans le cadre du Forum économique mondial où il représente le chef de l’Etat, le Premier ministre Patrick Achi a réaffirmé ce lundi 23 mai 2022, l'ambition de transformer le cacao.

Développement de l’industrie du cacao - Patrick Achi depuis Davos : « Transformer cette matière première est le vrai défi »

La transformation du cacao est l’un des objectifs principaux du président ivoirien Alassane Ouattara et de son gouvernement. Une ambition inscrite en bonne place dans la Vision Côte d’Ivoire 2030 du président de la République. « Transformer cette matière première est le vrai défi, parce que nous avons besoin de valeur ajoutée, parce que nous avons besoin de créer des emplois, de générer plus de revenus », a déclaré le chef du gouvernement lors d’une rencontre avec Sheikh Shakhbookt bin Nahyan Alnahyan, ministre d’Etat d’Abu Dhabi et des hommes affaires issus de l’Emirat.

A en croire Patrick Achi, cette transformation est un moyen pour permettre aux paysans ivoiriens de toucher le juste prix sur les marchés. « Nous produisons plus de 2 millions de tonnes par an. A la fin de la journée, nous réalisons que quel que soit le prix qui vous sera donné, ce ne sera jamais suffisant, ni pour le pays, ni pour rémunérer le dur labeur du paysan », a-t-il déploré.

Le Premier ministre a également regretté que seulement 5 milliards de dollars sur les 105 générés par la chaîne de valeur des produits agricoles, soient perçus par les paysans. Au cours de cette audience, Patrick Achi a par ailleurs invité les hommes d’affaires de l’Emirat à investir dans le domaine du chocolat en Côte d’Ivoire.

« Nous avons parlé avec notre ami Cheikh Shakhbout et des responsables des Emirats, non seulement pour encourager les investisseurs des Emirats à venir en Côte d'Ivoire pour investir dans la transformation et la production de chocolat, mais aussi pour pouvoir faire de Dubaï un pôle logistique stratégique clé d'exportation vers le Moyen-Orient et l'Asie », a dit le Premier ministre qui a également évoqué avec son hôte, la question d’une ligne de vol direct entre Abidjan et Dubaï.