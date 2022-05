Goëtzinger menace Pulchérie Gbalet : Si elle continue de mentir..."

Geneviève Goëtzinger est montée au créneau pour cracher ses vérités à Pulchérie Gbalet. Proche de Pascal Affi N’guessan, l’ex-directrice générale de RFI a ouvertement menacé la présidente de l’Alternative citoyenne ivoirienne (ACI).

Que se passe-t-il entre Geneviève Goëtzinger et Pulchérie Gbalet ?

Tout serait parti d’une publication de Pulchérie Gbalet relativement au rapport d’enquête de l’unité spéciale d’enquête portant sur la crise postélectorale de 2020. L’ancienne patronne de RFI n’a pas du tout apprécié les commentaires de la présidente de l’Alternative citoyenne ivoirienne.

"Contrairement à ses allégations fantaisistes et malveillantes, une lecture attentive de ce texte démontre qu’aucune fleur particulière n’est faite à Pascal Affi N'guessan dans la narration des faits. Contrairement aux dires de cette personne, la participation du Président du FPI à cette séquence de la vie politique ivoirienne est relatée dans les moindres détails. Le rapport de l’USE, qui propose la dissolution des partis politiques parties prenantes du mouvement, n’en énumère aucun et donc n’en élimine aucun, et donc pas le FPI, de cette hypothèse", a argué la proche du député de Bongouanou.

Geneviève Goëtzinger avoue ne pas comprendre "tous ces mensonges" en l’endroit du président du FPI (Front populaire ivoirien). Elle pense que pour Pulchérie Gbalet, "la société civile est un leurre qui dissimule chez elle un engagement de Gorette impénitente".

La communicante française enfonce le clou en soutenant que Pulchérie est "égérie autoproclamée de la société civile" en Côte d’Ivoire qui "se permet une sortie hasardeuse contre" le FPI et Pascal AffiN’guessan "qui d’après ses élucubrations ne risqueraient pas de dissolution suite à la désobéissance civile, contrairement aux autres partis concernés".