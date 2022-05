Côte d'Ivoire: Miss Olivia Yacé en guest-star dans son village à N’Gokro

Olivia Yacé, élue Miss Côte d'Ivoire 2021 et 2e dauphine Miss Monde 2021, a fait une courte apparition à N'gokro, son village natal où la reine de beauté ivoirienne a volé la vedette à la LONACI et le COMICI, porteurs d’un projet à impact social.

N'Gokro: Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yacé, vole au secours de ses parents

Le centre de santé Olivia Yacé de N'Gokro verra bientôt le jour. La première pierre de cette structure sanitaire qui sera bâtie dans ce village de la commune de Yamoussoukro, a été posée vendredi 27 mai 2022 par la Miss Côte d’Ivoire 2021, entourée notamment de cadres de la LONACI et du COMICI ainsi que d’autorités locales, indique l'AIP.

La construction de ce centre de santé, financée par la Fondation LONACI, sera rendue possible grâce au partenariat qui lie la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) et le Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI), rapporte une note d’information transmise à.

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le directeur général adjoint de la LONACI, Abdoulkarim Ouattara, a exprimé la joie de la société d’Etat de participer à ce « noble et beau chantier au profit de la population de N’Gokro ».

L’action de portée sociale de don de la Fondation LONACI a été saluée par le président du COMICI, Victor Yapobi, qui a souhaité ce partenariat perdure pour le bonheur des populations vivant en Côte d’Ivoire.

Dans le même élan, le député Ahuili Kouassi Naylor, a exprimé la gratitude du parrain de la cérémonie, le ministre Souleymane Diarrassouba, à la LONACI et au COMICI. Il a affirmé sa fierté à Olivia Yacé qui donne l’opportunité de combler un manque crucial dans le village de N’Gokro, et de contribuer ainsi à soulager ses habitants et à sauver des vies.

En 2020, le directeur général de la LONACI, Dramane Coulibaly, a décidé d’établir une passerelle entre l’élection de Miss Côte d’Ivoire et la mission sociale de la LONACI. Celle-ci s’est engagée à offrir, par le biais de sa Fondation, une œuvre sociale à la localité où Miss Côte d’Ivoire est élue et qui portera son nom. Le village de N’Gokro a été choisi par Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021 et 2ème Dauphine Miss Monde.

Dans le cadre de ce partenariat renforcé, la LONACI et le COMICI étaient le 21 mai à Nanglais, pour l’inauguration du centre de santé Maryline Kouadio. Ce village du département de Sakassou a été choisi par Miss Côte d’Ivoire 2020, pour recevoir le don de la Fondation LONACI.