Jean Marc Yacé, le père d'Olivia Yacé, encense Miss Côte d'ivoire 2021

Olivia Yacé, 23 ans, a été couronnée Miss Côte d'ivoire 2021 à la 25e édition du célèbre concours de beauté, samedi nuit. Son père Jean Marc Yacé, actuel maire de Cocody, réagit après une tempête de vives critiques.

Le Maire Jean Marc Yacé sublimé par la “nouvelle muse de la beauté ivoirienne”

A peine élue, la nouvelle reine de beauté ivoirienne est déjà sujette à certaines critiques. Sur la Toile, en dépit de toutes ses qualités (Prestance, Charisme, Éloquence, Élégance, Bilingue ( Anglais, Français), Authenticité et respectant les mensurations et standards d'autres concours de Miss sur le plan international, Olivia Yacé n’a pas échappé aux critiques sur la toile. Notamment pour avoir damé le pion à Kenza Attié et Fatim Mourad.

Cependant la fille du Maire de la chic commune de Cocody a très rapidement bénéficié du soutien de son géniteur, Jean Marc Yacé. Ce dernier a affiché toute sa “fierté” à l’endroit de l’étudiante en 3è année de marketing à l’Université Widenera à Philadelphie (États-Unis).

“Hier, c’est une double fierté qui a envahi le cœur de l’Ivoirien et du père que je suis. Notre pays a vu sacrer la nouvelle Miss Côte d’Ivoire 2021, qui n’est autre que Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021”, a écrit le premier magistrat de Cocody dans un post Facebook, avant d’adresser ses encouragements à celle qu’il a qualifiée de “nouvelle muse de la beauté ivoirienne” : “Mes mots de fierté et d’encouragements, à notre nouvelle muse de la beauté ivoirienne”.

Le maire Jean Marc Yacé en a profité pour dire “Merci à la Côte d’Ivoire de l’avoir choisie et adoptée. Merci pour le soutien et les marques d'attention que vous ne cessez de nous renouveler”.

Il souhaite le bonheur à toutes les familles qui soutiennent leurs enfants dans leurs différents projets. “Au-delà de tout, je souhaite le bonheur à toutes les familles qui soutiennent leurs enfants dans leurs projets de vie ! Que Dieu nous bénisse !”, a dit Jean-Marc Yacé.

Notons que Olivia Yacé a été présélectionnée Miss dans la Région du Bélier (Yamoussoukro, centre ivoirien). Elle succède à Maryline Kouadio, Miss Côte d’Ivoire 2020.