Awa Sanoko critique la finale Miss CI : "C'est médiocre"

Awa Sanoko n'est pas du tout satisfaite de la finale de Miss CI qui a vu la consécration de Mlle Kouassi Marlène. Pour le mannequin ivoirien, le spectacle offert par Victor Yapobi et le COMICI (Comité Miss Côte d'Ivoire) était tout simplement "médiocre".

Awa Sanoko crache sur la finale Miss CI : "On dirait une scène de Wozo Vacances"

La remplaçante d'Olivia Yacé est connue depuis le samedi 2 juillet 2022 lors d'un spectacle au Sofitel Hôtel Ivoire. Kouassi Marlène a été désignée Miss CI. Peu après le sacre de la nouvelle Miss Côte d'Ivoire, Awa Sanoko a brisé le silence pour critiquer l'organisation de Victor Yapobi.

"C'était super médiocre. On dirait une scène de Variétoscope. On dirait une scène de Wozo Vacances. On dirait c'était de l'amusement. En fait, c'était sale. Je souffrais même pour regarder ça. J'ai souffert. Ce n'est pas bon. C'est médiocre. Avec ça, vous dites que vous organisez Miss Burkina et Miss Mali", a dénoncé le mannequin ivoirien.

Visiblement très déçue de l'organisation mis en place par le COMICI (Comité miss Côte d'Ivoire), Awa Sanoko a laissé entendre qu'elle connait les "petits secrets" de Victor Yapobi et son équipe. "Je suis la seule go ici qui vous dis la vérité et puis on est là. Si vous voulez, vous prenez, si vous voulez, vous ne prenez pas. C'est mon avis. J'ai toujours dit ici ce que je pense", a-t-elle lâché.

Dans sa vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Awa Sanoko a aussi critiqué le retard avec lequel a débuté la cérémonie du concours Miss Côte d'Ivoire le samedi 2 juillet 2022. "L'heure, 21 heures, ça a commencé, je pense, deux heures après, non ? Les gens sont venus de loin pour regarder, vous prenez votre temps. Tout s'est passé vite. On n'a rien vu dedans", s'est-elle exprimée avec colère.