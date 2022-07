Pour ses 20 ans, Miss Kenza Attié décide de retourner à l'école

La belle Kenza Attié, Miss Gbêkê 2021 et deuxième dauphine Miss Côte d’Ivoire 2021, célèbre ses 20 ans, ce mercredi 27 juillet 2022. A cette occasion, elle a posté un message assez émouvant sur sa page Facebook. Il s’agit, en effet, d’un message retraçant son aventure dans l’univers du concours de beauté, Miss Côte d’Ivoire. Elle a égalemnt indiqué comment elle entend orienter sa vie.

Kenza Attié: '' Pour mes 20 ans, je reprends le chemin des études avec des objectifs clairs ''

‘’ AUJOURD’HUI, J'AI 20 ANS ! Il y a 1 an, je décidais sur un coup de tête de tenter l'aventure MISS CÔTE D'IVOIRE. Fin mai je devenais ainsi, et avec fierté, Miss Gbékê 2021. Juste après, début juillet, j'obtenais mon bac avec mention. Le 27 juillet je fêtais mes 19 ans en pleine campagne pour la grande finale de Miss Côte d'Ivoire. Début septembre, je décrochais enfin l'écharpe de 2ème dauphine. Aujourd'hui, voici presque 12 mois riches en rebondissements qui s'achèvent. Une année durant laquelle j'ai vécu beaucoup d'aventures. J'ai grandi vite par la force des choses. J'ai aussi beaucoup appris... ‘’, a-t-elle indiqué.

Aujourd’hui âgée de 20 ans, Kenza Attié entend reprendre le chemin de l’école. ‘’ Un an après, pour mes 20 ans, je reprends le chemin des études avec des objectifs clairs et qui ont évolué au même titre que mon destin lui-même s'est transformé. Je pars donc car cela est nécessaire. Mais pour mieux revenir. Plus mature. Plus forte. Plus formée. Je fête avec vous mes 20 ans. Le début de ma nouvelle vie d'adulte que je souhaite aussi palpitante que l'année qui s'est écoulée. Et si elle s'est montrée aussi palpitante c'est grâce à vous. Vous qui avez toujours été présents, qui m'avez soutenu et encouragé. C'est vous qui me donnez la force de continuer et de me battre pour représenter un jour mon pays sur d'autres podiums. Et vous rendre fiers‘’, a-t-elle ajouté.

Pour rappel, Kenza Attié a procédé à la pose de la première pierre d’un centre d'accueil pour l'encadrement des enfants orphelins à Bamela, son village, situé dans la commune de Botro. C'était le vendredi 20 mai 2022.