RHDP Agboville: Les délégués de secteurs certifient leur vote

Le samedi 23 juillet dernier, se sont tenues les élections des secrétaires départementaux du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) sur toute l’étendue du territoire ivoirien. Élections qui ont vu l’élection dans le département d’ Agboville, chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, de la liste unique "Ensemble pour le développement" conduite par prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice, à 96,24% des suffrages exprimés.

Ce qui s'est passé à Agboville après l'élection au Rhdp

Deux jours après, la presse fait écho d’un abus d’autorité de la part du ministre de la Santé, Dimba Pierre. « Nous étions lancés dans un processus électoral au sein de notre parti avec 3 listes. Et, chacun d’entre nous était engagé aux côtés d’une liste. Mais, le ministre Dimba, de par sa vision, a engagé tous les candidats à aller au consensus. Tous étaient d’accord pour le consensus. Nous aussi les acteurs principaux sur le terrain étions d’accord pour le consensus pour cette élection des secrétaires départementaux du RHDP. À partir de ce moment, nous nous sommes engagés à aller aux élections avec une liste unique: "Ensemble pour le développement" qui a été élue à près de 97% des suffrages exprimés dans notre département. À ce titre, il n’y a plus de commentaire à faire. Je pense que la récréation est terminée », s’est insurgé Doukouré Daouda, président de la coordination des délégués de secteurs d’Agboville.

C’était ce mercredi 27 juillet 2022 au QG des délégués de secteurs. Pour lui, l’article paru dans un journal, avant-hier, faisant état de ce que le ministre de la Santé, Dimba Pierre, aurait manœuvré pour imposer des candidats, est diffamatoire.

En effet, un article paru dans le quotidien Soir Info du lundi 25 juillet 2022, dénonçait les pressions qu’auraient exercées le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, à l’encontre de certains candidats.

« Cette sortie médiatique n’est pas faite pour la cohésion au sein de notre parti. Ce n’est pas bon pour l’image du RHDP. Ceux qui l’ont fait ont été interpellés. Les délégués de secteurs que nous sommes ici ce matin, constituons 95% du collège électoral. Cette élection était l’élection des délégués de secteurs. Et donc, s’il devait avoir une protestation au sortie de cette élection, ça serait celle des délégués de secteurs car nous constituons la base », a précisé le porte-parole des délégués de secteurs du parti présidentiel à Agboville.

Et de poursuivre : « À ma connaissance, la base n’a jamais fait de protestation parce qu’aucun des délégués de secteurs n’a signalé qu’il n’était pas d’accord pour le résultat obtenu. Et donc, à ce titre nous ne nous reconnaissons pas à travers cette publication et apportons un démenti ».

L’objectif de ces élections internes, était de reconnaitre le mérite des braves militants et légitimer leur leadership de façon démocratique dans leurs différentes localités.

Notons que le département d’Agboville est subdivisé en 4 départements politiques que sont : Agboville commune, Agboville sous-préfecture, Azaguié et Rubino. Dirigé chacun par un secrétaire départemental.

« À Agboville, c’est la liste conduite par notre sœur prof. Moustapha Brou Eunice, qui a été élue et nous lui apportons notre soutien de façon totale. Nous sommes disposés à l’accompagner afin qu’elle réussisse sa mission pour le bien-être de notre parti : le RHDP. C’est pourquoi, nous les premiers responsables de la base, saluons la sagesse du ministre Pierre Dimba pour sa vision et pour son éclairage », a conclu Doukouré Daouda.

Tizié TO Bi

Correspondant régional