Titrologie : Blé Goudé laisse un message à Alassane Ouattara

La titrologie du mardi 31 mai 2022 nous apprend qu'après avoir reçu son passeport, Charles Blé Goudé a adressé un message au président Alassane Ouattara. La revue de presse ivoirienne tourne également autour de l'élection du président de l'Assemblée nationale prévue pour le 7 juin 2022.

Titrologie : Laurent Gbagbo célèbre son 77e anniversaire

"Passeport de Charles Blé Goudé, c'est fait !", marque le quotidien Notre Voie à sa Une. Le sujet est aussi abordé par Le Temps. "Blé Goudé a enfin son passeport", peut-on lire dans la titrologie de ce journal proche de l'opposition. Dans les colonnes de Le Nouveau Réveil, Bli Roselin explique que "Blé Goudé n'est pas un homme de deal". Le deuxième vice-président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) annonce que "la bataille politique aura lieu".

Dans sa titrologie, Le Patriote nous apprend qu'après avoir reçu son passeport, l'ex-dirigeant de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a remercié Alassane Ouattara. Le sujet de la prochaine élection du président de l'Assemblée nationale cristallise l'actualité de ce mardi 31 mai 2022. L'Expression dévoile les raisons du choix d'Adama Bictogo en tant que candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Le Matin va plus loin en annonçant un plébiscite pour le député d'Agboville.

Ce mardi 31 mai 2022 marque le 77e anniversaire de Laurent Gbagbo. Le Temps consacre sa Une à cet évènement important pour le fondateur du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). "Joyeux anniversaire Président Gbagbo", écrit le journal.

Un fait divers occupe la page de couverture de Le Panafricain. En effet, notre confrère signale qu'un bac à ordures de la société Eco Éburnie a explosé la tête d'un éboueur. "Les travailleurs accusent, la direction se défend", poursuit le média qui revient sur le film du drame.