Duékoué - Fête des mères: Une ONG offre des kits alimentaires aux veuves

Les veuves et des familles de Duékoué ont reçu des kits alimentaires, dimanche 29 Mai, jour de la célébration de la fête des mères, de l'ONG MIENZAH.

L’ ONG MIENSAH célèbre les femmes démunies et les veuves le jour de la Fête des mères

L’ONG MIENSAH et l’Association des enfants de Duékoué (EDD) ont offert des kits alimentaires aux femmes démunies et aux veuves de Duékoué, dimanche 29 mai 2022, lors d’une cérémonie de remise à l’esplanade de place publique, en marge de la célébration de la fête des mères.

Ce sont, pour l’association EDD, des kits alimentaires composés de 10 kg de riz, un bidon d’huile de 0,90 litre, des pâtes alimentaires, du sel, de la tomate en pâte et des cubes d’assaisonnement qui ont été remis à 25 familles. Grâce aux bons soins de l’ONG MIENSAH, 40 veuves ont reçu des kits alimentaires comprenant 5 kg de riz, de l’huile, des pâtes alimentaires, des sachets de tomate en pâte, des morceaux de savon, du sel et des cubes d’assaisonnement.

Selon les organisateurs, il s'agit, à travers ces dons, de permettre aux femmes démunies et aux veuves de bénéficier d’un minimum de denrées alimentaires de première nécessité pour vivre, un temps soit peu, décemment dans cette période de fête des mères.

En marge de cette cérémonie de remise de dons, l’ONG MIENSAH et l’association EDD ont aussi suscité auprès des bénéficiaires des kits alimentaires, une opération de don de sang, qui a permis de collecter un total de 34 poches de sang. Toute chose qui a amené les responsables de ces deux structures bienfaitrices à afficher leur entière satisfaction face au succès qu’a connu leur activité, d’autant que “leurs objectifs ont été atteints.”

L’ONG MIENSAH, en langue Baoulé ”Main de Dieu” est un regroupement de jeunes chrétiens, créé en 2017 et au service des enfants orphelins démunis et des veuves vulnérables. Quand, l’Association EDD, créée le 29 avril 2020, elle rassemble tous les enfants et habitants de Duékoué, et a pour but le développement, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble.