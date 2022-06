Un ministre de Ouattara: "Il faut s'attendre à d'autres augmentations"

Au terme du Conseil des ministres, le 1er juin 2022 à Abidjan, présidé par le président Alassane Ouattara, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a expliqué que l'augmentation du prix du litre du Super sans plomb à 735 FCFA et le maintien de celui du Gasoil à 615 FCFA sont le résultat de subvention estimée à 200 milliards de FCFA de janvier à mai 2022, afin de maîtriser l'impact de l'augmentation du cours des produits pétroliers sur le pouvoir d'achat des populations.

Côte d’Ivoire: Le régime Ouattara se dit attentif aux conditions de vie des Ivoiriens mais...

"Ce sont donc 200 milliards de FCFA de subvention depuis janvier que le gouvernement va injecter FCFA pour maîtriser cette augmentation du cours du pétrole. De la période de janvier à avril 2022, le gouvernement avait apporté une subvention d'environ 120 milliards. Pour le mois de mai, vu l'augmentation du cours du pétrole à l'international, le gouvernement en maintenant ces prix, est obligé d'apporter une subvention d'environ 80 milliards de FCFA", a-t-il dit.

Amadou Coulibaly a rassuré que le gouvernement est attentif aux conditions de vie des Ivoiriens et mettra tout en œuvre pour que ces augmentations impactent le moins possible les citoyens. Le maintien du prix du gasoil, a-t-il précisé, est dû au fait qu'il soit utilisé dans les transports et dont l'augmentation pourrait avoir un impact plus visible sur les populations, de façon générale.

Cependant, Amadou Coulibaly a indiqué qu'il faut s'attendre à d'autres augmentations tant que la crise russo-ukrainienne va durer. Concernant le blé, il a rappelé que c'est environ 6 milliards de FCFA de subvention par mois que le gouvernement consent au profit des meuniers, afin de rendre supportable l'augmentation du prix de la farine de blé.

Pour la période allant du 1er au 30 juin 2022, le prix des produits pétroliers à la pompe est de 615 FCFA/litre à l’ambiant pour le Gasoil moteur et 735 FCFA/litre à l’ambiant pour le Super sans plomb sur toute l’étendue du territoire national. A l'instar du mois de mai dernier, le prix du litre du gasoil est maintenu à 615 FCFA pour le mois de juin 2022. Celui de l’essence a connu une augmentation de 40 FCFA passant de 695 FCFA à 735 FCFA.

Avec Cicg