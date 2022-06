Côte d’Ivoire - Zambie (3 à 1): Gasset fait barrir les Éléphants à Yakro

Baptême de feu réussi pour Jean-Louis Gasset, sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire qui ont battu 3-1 les chipolopolo de Zambie, ce vendredi 3 juin, dans le cadre de la première journée de qualification pour la CAN 2023.

Eléphants de Côte d’Ivoire: Belle entrée des hommes de Jean-Louis Gasset au stade de Yamoussoukro

C'est fini au Stade de Yamoussoukro! Après un score de 0 à 0 à la mi-temps entre la Côte d’Ivoire qui recevait la Zambie dans le cadre de la première journée de qualification pour la CAN 2023, les Éléphants s'imposent (3-1).

Dominateurs, les Éléphants se sont fait peur et ont finalement réussi à ouvrir le score dans un temps faible grâce à Aurier (66e), avant de faire le break dix minutes plus tard par l'intermédiaire de Kouamé (76e). Sangaré a mis définitivement les siens à l'abri en fin de match (88e), avant que Daka ne sauve l'honneur pour la Zambie (90e+3).

Corner joué à deux entre Zaha et Gradel, ce dernier centre dans la surface, Kouassi se jette au premier poteau, mais le ballon file et Aurier est présent pour ouvrir le score en poussant simplement le ballon au fond des filets du portier zambien.

La Côte d'Ivoire fait le break ! Corner frappé par Gradel, Kouamé coupe au premier poteau et envoie le ballon au fond des filets à l'aide d'une magnifique tête croisée.

À peine entré en jeu, Konaté est trouvé dans la surface par Kouassi et frappe dans un angle fermé. Nsabata détourne le ballon en corner.

Et de trois !

Kouassi déborde sur la droite et centre à ras de terre dans la surface. Sangaré arrive lancé et trompe Nsabata d'un plat du pied droit.

Les Zambiens sauvent l'honneur ! Perte de balle des Ivoiriens dans leur camp, Sakala bute dans un premier temps sur B.Sangaré, mais le cuir revient sur Daka qui pousse le ballon au fond des filets.

Les deux équipes sont dans le groupe H composé du Lesotho et des Comores. Les deux nations sont les favorites pour rallier la CAN 2023 qui se jouera en Côte d’Ivoire, et cette première rencontre est déjà très importante.

La Zambie souhaite disputer cette compétition qu’elle a loupée lors de l’édition précédente, et la Côte d’Ivoire, qualifiée d’office car c’est le pays organisateur, devra se mettre en jambes et créer une bonne alchimie dans le groupe pour espérer faire mieux que les huitièmes de finale lors de la CAN précédente.