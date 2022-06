Bouaflé: Un cadre renove les locaux de l’IEP Sud et construit 2 salles de classe

Les locaux de l'Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire de Bouaflé Sud, dans la région de la Marahoué, ont désormais fière allure.

Hippolyte N’Guessan Kouakou, un agent de développement au service de Bouaflé

Des bureaux entièrement rénovés. Telle est le visage que présente désormais l’IEP de Bouaflé Sud. Jeudi 2 juin 2022, l'initiateur de ce projet de réhabilitation, Hippolyte N’Guessan Kouakou ou HNK pour les intimes, a procédé à la remise symbolique des clés du bâtiment rénové aux responsables du corps enseignant de la ville.

Une cérémonie pleine d'émotions, qui a vu la participation du Secrétaire général 2 de la préfecture, représentant le Préfet de Bouaflé, et du 5ème Adjoint au maire de la commune. Cerise sur le gâteau: c'est surtout la remise des clefs de deux salles de classe au Groupe Scolaire Yoman Diby Michel, nouvellement construites.

Ce geste, selon le donateur et fils de la région, est le témoignage de son engagement social en vue de contribuer au bien-être de ses parents, frères et sœurs. Homme affable et plein d'humilité, Hippolyte N’Guessan Kouakou est un opérateur économique qui a le cœur sur la main. Sa devise : Bouaflé d'abord. "Bouaflé a simplement besoin de tous ses fils et filles pour une vision commune. Celle de la politique du développement et de l'Union des Cadres de Bouaflé", dit-il.

Fin janvier dernier, alors qu'une pénurie d'eau occasionnée par le déversement de carburant dans le fleuve Bandama, frappait les populations, HNK n'a pas lésiné sur les moyens pour soutenir les actions d'urgence de l’ONEP (Office national de l'eau potable) et les sapeurs pompiers pour la distribution gratuite d’eau potable aux populations qui souffraient.

Il faut ajouter à ces actions, la construction d’un préau au domicile du chef de la communauté mahou de Bouaflé afin de lui permettre de recevoir ses visiteurs dans de bonnes conditions; les aides aux associations de femmes et de jeunes, parfois aux nouvelles mamans et pensionnaires des établissements hospitaliers. Autant d'actions qui ont permis à Hippolyte N’Guessan Kouakou d’être distingué, en avril 2022, "Meilleur acteur de développement départemental".