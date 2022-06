Agboville: Les populations de Kouamékro exhortées à planter des arbres

La direction régionale de l’Environnement et du Développement durable de l’Agnéby-Tiassa a initié, le vendredi 03 juin 2022, une journée de planting d’arbres, à l’EPP Kouamékro, village situé dans la sous-préfecture de Céchi (département d’ Agboville).

« Nous avons décidé de célébrer, aujourd’hui, la quinzaine nationale de l’environnement et du développement durable par anticipation pour permettre aux écoliers d’en tirer plein bénéfice », s’est justifié Pascal Blé-N’Dou N’Goran, directeur régional de l’Environnement et du Développement durable de l’Agnéby-Tiassa, en présence du sous-préfet d’Ananguié, Marcelle Dri Bi et du col Ehua Ehua II, représentant le directeur régional des Eaux et Forêts.

La quinzaine nationale de l’environnement et du développement durable, se tient chaque année du 05 au 17 juin. "Renforcer la terre, renforce la vie" est le thème choisi pour la célébration de cette année.

Un couvert forestier abondant, selon Pascal Blé-N’Dou N’Goran, participe à la réduction des gaz à effet de serre notamment le co2, responsable du réchauffement climatique et donc de la baisse de la productivité agricole.

« L’agriculture contribue à la déforestation à hauteur de 62% dont 38% est imputable à la production Cacaoyère. Et pourtant l’économie de la Côte d’Ivoire en dépend étroitement. Si nous ne faisons rien pour aider nos terres à garder leur fertilité, nous irons allégrement vers des catastrophes telles la désertification, l’aridification, la famine et la pauvreté de nos populations », prévient l’ingénieur des Eaux et Forêts. Puis il a rappelé les politiques et stratégies mise en œuvre dans la région pour la restauration des forêts.

C’est dans la même veine que, s’est tenue du 09 au 20 mai dernier, à Abidjan, la 15e Conférence des parties (COP 15) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification et la Sècheresse (CNULC) autour du thème "Terres. Vie. Patrimoine : d’un monde précaire vers un avenir prospère". Ce grand rassemblement avait réuni au bord de la lagune Ébrié près de 5000 délégués et 1000 experts venus du monde entier. « Population de Kouamékro, donnons un coup de pouce à nos terres, plantons plus d’arbres plutôt que d’en abattre… Chers écoliers, vous êtes la relève de demain. Soyez donc actifs dans la protection de l’environnement car demain vous appartient. Il faut déjà le posséder. C’est pourquoi, je vous exhorte à pérennisez cette action », a conclu Pascal Blé-N’Dou N’Goran.

Tizié TO Bi

Correspondant régional