Le Stade de Yamoussoukro complètement remis aux normes de la CAF

Le Stade de Yamoussoukro qui a accueilli, vendredi, le match Côte d'Ivoire - Zambie comptant pour la première journée de qualification pour la CAN 2023, repond desormais aux standards internationaux. La CAF avait fait des recommandations en avril dernier après lui avoir accordé une homologation.

Les recommandations de la CAF levées sur le stade de Yamoussoukro

Le stade de Yamoussoukro a été homologué sous réserve de quelques observations. En effet, avant le match Côte d'Ivoire -Zambie du vendredi 03 juin 2022, ces recommandations de la Confédération Africaine de Football (CAF) ont été quasiment levées. Notamment le tunnel des joueurs, les installations des spectateurs handicapés, celles relatives aux premiers secours et au traitement pour les joueurs et les officiels, l'installation de lavabos et le miroir dans le bureau de l'officier médical, les sièges VVIP et VIP ...sont visibles.

Ce stade a été réalisé pour le confort des spectateurs. Les fauteuils sont confortables, les tribunes offrant une vue plongeante, donnent l'impression d'être très proche du terrain de football qui est doté d'un très bon système de drainage. Des canaux d'évacuation d'eau en cas de pluie.

Ce stade est aux normes internationales. Il comprend : la pelouse naturelle, 4 terrains d'entraînement, 1 salle de massage, 6 zones de sectorisation, 7 tripodes, 5 infirmeries, une salle anti - dopage, 2 vestiaires, 1 salle d'échauffement, 2 ascenseurs, 200 places réservées à la presse, 1 salle de presse, des places réservées à des personnes à mobilité réduite,1 piste d'Athlétisme de huit (8) couloirs avec des airs de saut et de lancers.

Le stade de Yamoussoukro est l'un des stades qui va abriter la 34 ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations ( CAN ). D'une capacité de 20.000 places, il dispose des tribunes entièrement couvertes. Il est bâti sur une superficie de 24, 66 ha. Les travaux de ce joyeux architectural ont démarré en octobre 2018 et sont achevés à 99 % à ce jour. Ce stade de Yamoussoukro a été réceptionné le lundi 30 mai 2022 par le Ministre des Sports, Paulin Claude Danho.

ONS.