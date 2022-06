Titrologie : Le PPA-CI attaque les fiefs de Bédié et d’Affi N’guessan

Samedi 4 juin 2022, la titrologie nous rapporte que Laurent Gbagbo et son parti politique ont décidé de conquérir les fiefs d’Henri Konan Bédié et de Pascal Affi N’guessan. Le sujet de la lutte contre le terrorisme et le banditisme est également à la Une de l’actualité.

Titrologie : Plus de 12 000 gendarmes en mission contre le terrorisme et le grand banditisme

Dans sa titrologie du samedi 4 juin 2022, L’Inter explique que Laurent Gbagbo et le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) se lancent à l’assaut des fiefs de Pascal Affi N’guessan, mais également d’Henri Konan Bédié. Notre confrère révèle que 12 000 gendarmes se sont mobilisés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme.

À la Une de Le Nouveau Réveil, le ministre de l’Intérieur, Vagondo Diomandé fait de graves révélations sur la décentralisation et la faible autonomie fiscale et financière. Dans les colonnes de Soir Info, le général Apalo Touré Alexandre lance un important sur la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire.

Tiburce Koffi clame aborde le sujet de la présidentielle de 2025. "Je ne vois pas d’alternative au président Ouattara en 2025", afflrme l’écrivain ivoirien à la Une de Le Patriote. La presse ivoirienne revient sur la première sortie de Gasset à la tête des Éléphants. Le Sport titre que plus qu’un "match amical, c’est un vrai match test".