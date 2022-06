Lutte contre le terrorisme: Les consignes du Gal Apalo aux populations

Face à la menace du terrorisme qui plane sur la Côte d’Ivoire, l’armée requiert la collaboration avec la gendarmerie nationale et l’ensemble des forces de défense et de sécurité.

Lutte contre le terrorisme- Le général Apalo Touré: "Populations de Côte d’Ivoire, collaborez avec vos forces de sécurité et de défense"

Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d’armée Alexandre Apalo Touré, a invité, vendredi 3 juin 2022, à la faveur de la présentation au drapeau des élèves sous-officiers de l’Ecole de gendarmerie d’Abidjan, les populations à une franche collaboration avec les gendarmes et l’ensemble des forces armées.

Face aux 1209 élèves sous‑officiers, dont 59 stagiaires féminins présentés au drapeau, Apalo Touré a demandé à tous les citoyens d’appeler dans toutes les contrées et de dénoncer les brigands et les bandits.

“Dites-nous ce que vous avez vu, qui gêne ou veut gêner la croissance de vos enfants. Nous sommes là pour assurer votre sécurité, c’est notre métier. Populations de Côte d’Ivoire, collaborez avec vos forces de sécurité et de défense pour qu’elles puissent mieux vous protéger », a déclaré l’officier général de la gendarmerie nationale.

Le général a rappelé aux stagiaires que ‘’le glaive’’ qui est sur le drapeau, est le symbole de la gendarmerie nationale traduisant leurs attachements à une institution, à notre pays, à la droiture, à l’équité et l’égalité.

« Vous êtes désormais intégrés dans cette gendarmerie, mais à une limite qui est liée à votre comportement. En effet, vos noms sont pour le moment écrits avec du crayon sur du papier blanc. Le crayon peut être facilement effacé, afin d’être facilement distingué et effacé. Mais si vous vous comportez bien, l’école dans laquelle vous vous trouvez est là pour faire ce tri », a-t-il prévenu.

Créée par la loi n 60-209 du 22 février 1960, la gendarmerie nationale est chargée de la sécurité des biens et des personnes dans les zones rurales et dans les zones périurbaines. Elle est répartie en quatre régions militaires permanentes et en unités départementales sur toute l’étendue du territoire national.

Le 10 juin dernier, la Côte d’Ivoire a inauguré l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT), dont l’objectif est de contribuer au développement des capacités de lutte antiterroriste de tous les acteurs.