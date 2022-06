Agboville: Les femmes dynamiques de Sokoura célébrées par SFR

C’est le terrain du quartier Sokoura d’ Agboville, qui a abrité, le samedi 04 juin 2022, la 4e édition de la célébration de la fête des mères. Une initiative de l’Association des femmes dynamiques de Sokoura (AFDS) dirigée par dame Traoré Assétou.

Les femmes du quartier Sokoura d’ Agboville honorées

« Le monde entier doit célébrer la mère car c’est elle qui donne la vie et garantit le foyer à vie. De ce point de vue, les mamans doivent être célébrées comme une icône. C’est pourquoi, nous saluons le ministre Dimba Pierre, ce grand homme qui fait beaucoup pour la région de l’Agnéby-Tiassa et particulièrement pour la ville d’Agboville », a soutenu la présidente de l’AFDS, en présence de Koné Sidiki, chef du quartier Sokoura.

Puis, elle a égrené leurs doléances qui se résument à la mise à disposition d’un fonds pour le financement des activités génératrices de revenus(AGR) des femmes. La célébration de la fête des mères, faut-il le rappeler, se tient chaque année le dernier dimanche du mois de mai. Celle des pères, est célébrée 2 semaines après.

Pour le conseiller régional de l’Agnéby-Tiassa, Touré Yacouba dit SFR, parrain de la cérémonie, c’est un véritable moment de joie de célébrer les manans. « Je suis très content de partager ce moment avec les mamans de Sokoura parce que j’ai passé de bons moments à leurs côtés. Alors, parrainer leur activité est toujours un grand moment de convivialité », a révélé le conseiller technique du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, par ailleurs, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Répondant aux doléances des femmes venues nombreuses pour la circonstance, SFR s’est voulu rassurant : « Chères mamans, je vous demande de mieux vous organiser afin que le Conseil régional vous appuie. D’ailleurs, l’autonomisation des femmes est l’une des priorités du président de la République, Alassane Ouattara, et partant, du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa ».

Poursuivant, Touré Yacouba a appelé ses filleules à la paix et au vivre ensemble. « Chers parents, c’est notre devoir de vous assister, d’améliorer vos conditions de vie à travers des projets de développement. Et pour cela, nous serons toujours à vos côtés. C’est pourquoi, je vous demande qu’on soit unis pour travailler ensemble dans la solidarité et la paix », a-t-il exhorté.

Un don d'une tonne de sucre et de vingt-cinq cartons de lait d’une valeur de 500 mille francs CFA, a été remis par le parrain, à l’Association des femmes dynamiques de Sokoura. Créée en 2018, promouvoir l’autonomisation de la femme à travers la création d’AGR, reste la principale mission de cette association forte de près de 500 membres.

Tizié TO Bi

Correspondant régional