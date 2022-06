Loh-Djiboua: Le Flambeau, Me ZÉHOURI, célèbre les femmes de DIVO

A l’occasion de la célébration de la fête des mères, le Flambeau du Loh-Djiboua, Maître Paul-Arnaud Bertin ZÉHOURI a communié avec les femmes de la commune de DIVO et particulièrement du quartier Vatican.

Fête des mères : Les femmes de Divo honorées par Me Bertin ZÉHOURI

C’est avec les mains chargées de présents que Me Bertin ZÉHOURI a exprimé son amour et son admiration pour les mamans venues de tous les quartiers de Divo, pour prendre part à cette fête spéciale organisée par la jeunesse du quartier Vatican, le Samedi 04 juin 2022.

S’appuyant sur l’adage qui dit « Ce que femme veut, Dieu veut » et convaincu qu’aucun développement durable ne peut se réaliser sans la cohésion et l’unité, le Flambeau du Loh-Djiboua a invité les mamans à promouvoir cette cohésion entre les populations, à travailler à plus de solidarité autour d’elles.

« Nous vous invitons à travailler à la cohésion dans notre région. Sans cohésion, notre région sombrera toujours dans la pauvreté. Vous êtes nos mamans. Appelez tous vos enfants à unir leurs forces, à se mettre ensemble. C’est dans l’union que nous pourrons bâtir une région de Loh-Djiboua prospère », a t-il lancé.

Bertin ZÉHOURI a profité de cette occasion pour réaffirmer son engagement à toujours œuvrer pour le bien-être des populations de la région, à travers beaucoup plus d’actions sociales. Il a également fait des dons en nature et en espèces aux nombreuses femmes présentes à la cérémonie.

Les mamans, touchées par le geste, ont exprimé leur reconnaissance à travers leur responsable. « Parlant de solidarité, vous avez toujours joint l’acte à la parole. Vos actions dans ce sens, à travers toute la région, sans distinction d’ethnie ni de religion, en témoignent. Aujourd’hui encore, vous nous honorez de la plus belle manière. Nous vous disons merci Maître Paul-Arnaud Bertin ZÉHOURI, notre Wawayou », a t-elle affirmé.

Le Notaire-Conseil avait à ses côtés, pour la circonstance, une impressionnante délégation composée d’amis et des dignitaires de l’ODAP-CI (Observatoire pour le Développement, l’Amitié et la Prospérité- Côte d’Ivoire; organisation dont-il en est le président.

Info : Nicaise B.