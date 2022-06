BCEAO: Désigné futur Gouverneur, qui est l’Ivoirien Jean-Claude BROU

Actuel Président de la Commission de la CEDEAO, l’Ivoirien Jean-Claude BROU a été désigné futur Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), samedi 4 juin 2022 à Accra au Ghana, à l'issue d'une réunion des chefs d’Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Il remplace ainsi Tiémoko Meyliet Koné nommé en Côte d'Ivoire en qualité de Vice-président de la République. "J’adresse mes chaleureuses félicitations à notre compatriote Jean-Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO, désigné futur Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au cours de notre Sommet. UEMOA", s'est félicité le président ivoirien, Alassane Ouattara, de retour de ce sommet.

Portrait de Jean-Claude BROU, un ancien du Fonds Monétaire International (FMI), à l'instar du président Ouattara

Jusqu’à sa nomination en qualité de Président de la Commission par la 52è Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement réunie à Abuja au Nigéria les 15 et 16 Décembre 2017, M. Jean-Claude BROU était Ministre de l’Industrie et des Mines en Côte d’Ivoire depuis novembre 2012 (le portefeuille des Mines lui a été attribué en Juillet 2013). M. Jean-Claude BROU a démarré sa carrière professionnelle au Fonds Monétaire International (FMI) en 1982, d’abord en tant qu’économiste, puis comme économiste principal en charge de plusieurs pays africains et particulièrement le Sénégal, où il a été affecté en tant que Représentant Résident du FMI pour deux ans (1990-1991).

Il a occupé ensuite le poste de conseiller économique et financier du Premier Ministre de la Côte d’Ivoire de 1991 à 1995. En 1996, il est nommé Directeur de Cabinet du Premier Ministre, poste qu’il conservera jusqu’en 1999. Il fut aussi le Président du Comité National des privatisations et mena à ce titre un important programme de réforme conduisant à la privatisation de soixante-dix (70) entreprises publiques opérant dans divers secteurs économiques (agro-industrie, télécommunications, chemin de fer, banque).

Un homme rompu aux arcanes de la finance

Dr Jean-Claude BROU a également travaillé pendant huit ans à la Banque Centrale des Etats de Afrique de l’Ouest (BCEAO). Il a occupé successivement les postes de Directeur des relations internationales, en particulier en charge des politiques d’intégration économique dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de Directeur des études jusqu’en 2005. Il a ensuite dirigé le département des études économiques et de la monnaie avant d’être nommé Conseiller Spécial et Contrôleur Général, supervisant les directions de l’audit et de la prévention des risques de 2007 à 2008.

Avant de rejoindre le Gouvernement, M. Jean-Claude BROU a été consultant auprès du Premier Ministre de la République Démocratique du Congo (RDC) dans le domaine de la réforme des entreprises publiques et le développement du secteur privé (2009) et a occupé le poste de Représentant Résident de la Banque Mondiale pour le Tchad de 2010 à 2012. Le nouveau Président de la Commission de la CEDEAO est titulaire d’un Doctorat (Ph. D) en sciences économiques (1982) et d’une Maitrise (MBA) en finance (1980) de l’Université de Cincinnati (Ohio, USA).

Il a obtenu une maitrise à l’Université Nationale de Côte d’Ivoire (1976). Il a également été chargé de cours au département d’Economie de l’Université de Cincinnati (OHIO). M. Jean-Claude Kassi BROU a publié deux (ouvrages) : «Adjustment Program in Senegal » (1988 – IMF Survey ) et « Privatisation en Côte d’Ivoire : Défis et Pratiques » (2008 – l’Harmattan, Paris). Dr BROU parle couramment le français et l’anglais et comprend le portugais et l’espagnol. Il est marié et père de deux enfants.