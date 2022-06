Agression sexuelle à Sol Béni: L'ASEC répond aux accusations de la BAD

La BAD (Banque africaine de développement ) dénonce un cas d'agression sexuelle d'un enfant dans l'enceinte du Complexe Sportif de Sol Béni à Abidjan par un membre du personnel de cet établissement appartenant à l'ASEC MIMOSAS. Comme mesure, l'institution bancaire a rompu son contrat de service avec Sol Beni avec effet immédiat. Ce qui a poussé les responsables du club jaune et noir, à réagir sèchement dans un communiqué dont copie est parvenue à Afrique-sur7.ci.

Accusations d'agression sexuelle d'un enfant à Sol Béni: Me Roger Ouégnin (PCA ASEC MIMOSAS) accuse la BAD de diffamation

Dans une note d'information adressée à ses administrateurs, la BAD déclare avoir été informée de cas d'agression sexuelle d'un enfant dans l'enceinte du Complexe Sportif de Sol Béni par un membre du personnel de cet établissement.

En application de sa politique de tolérance zéro en la matière, la Direction de la Banque a résilié le contrat de service avec Sol Beni avec effet immédiat, en informant la direction de Sol Béni de cette décision.

Aussi, la BAD a-t-elle saisi l’occasion pour rappeler à tous ses collaborateurs et à leurs familles l'importance de faire preuve de la plus grande vigilance en tout temps et en tout lieu.

Réaction musclée de Me Roger Ouégnin, PCA de l'ASEC MIMOSAS, propriétaire de Sol Béni