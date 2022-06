KOUTO: Patricia YAO salue la "générosité ineffable" de Dominique Ouattara

La directrice de cabinet de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Sylvie Patricia YAO, se dit profondément touchée par la "générosité ineffable" de Mme Dominique Ouattara, épouse du chef de l’État, Alassane Ouattara.

Sylvie Patricia YAO : "Merci Maman Dominique pour votre générosité ineffable" à l'égard des femmes de Côte d’Ivoire

"Grande joie pour les populations de la région de la Bagoué, qui ont accueilli dans la ferveur, la Première Dame, Madame Dominique Ouattara pour la fête des mères 2022. À cet effet, j’ai eu l’honneur d’être à ses côtés durant son séjour du 3 au 4 juin dans cette région et précisément à Kouto. Ce fut un événement mémorable pour nos mamans qui ont bénéficié de nombreux et importants dons offerts par la Première Dame. Merci Maman Dominique pour votre générosité ineffable", s'est exprimée, émue, Mme Patricia YAO, Directrice de cabinet, par ailleurs Députée-maire de Guitry, dans la région du Loh-Djiboua.

En effet, après Yopougon, Adjamé, Odiénné, Agboville Abobo, Bouaké, Treichville Cocody, Koumassi et Bingerville, l'épouse du président de la République, était à Kouto, pour célébrer les mamans de Côte d’Ivoire et particulièrement celles de la région de la Bagoué, à l’occasion de la fête des mères 2022. Et comme toujours, Dominique Ouattara est arrivée les mains chargées de présents pour célébrer ses "sœurs de la région de la Bagoué (...) reconnues pour être des femmes battantes, faisant preuve d'un courage et d'une détermination remarquables pour améliorer les conditions de vie de leurs familles".

À titre de rappel, elles sont 8 000 femmes à avoir déjà bénéficié du FAFCI dans la région, pour un montant de 1 milliard 400 millions de F CFA, et à avoir réalisé l’excellent taux de remboursement de 99,42 %, soit l’un des meilleurs taux au niveau national. Une fierté pour la première Dame qui a octroyé un montant additionnel de 400 millions de F CFA pour permettre d’augmenter le nombre de femmes qui souhaitent mener des activités génératrices de revenus. Ce qui portera le montant total du FAFCI dans la région de la Bagoué à 1 milliard 800 millions de F CFA.

En plus de cela, Mme Dominique Ouattara a offert 5000 complets de pagnes wax Côte d’Ivoire et fait des dons d’une valeur totale de 300 millions de FCFA destinés à soutenir ces femmes pour le développement de leurs activités. "Je voulais aussi vous dire que mon cher époux, le Président Alassane OUATTRA, est fier de vous et qu’il vous soutient dans toutes vos actions. Comme vous le savez, le Président est votre premier avocat et vous pourrez toujours compter sur lui", a rassuré la first Lady ivoirienne.