Agboville: La culture abbey célébrée à travers un concours culinaire

C’est le village de Grand-Moutcho qui va représenter la commune d’ Agboville à la grande finale régionale du concours de cuisine édition 2022. Situé à seulement 3km de la ville, ce village est arrivé en tête avec 159/200points, à l’issue des délibérations des membres du jury, dimanche 5 juin 2022, à la sous-préfecture du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa. Banguié 1 occupe la 2e place, suivi de N’Chompo, qui vient en 3e position. Ce sont au total 12 villages qui ont rivalisé d’ardeur à travers la présentation de mets traditionnels accompagnés de chansons et de tenues locales sous une pluie battante.

Concours culinaire régional: Grand-Moutcho, vainqueur de la finale au niveau de la commune d’ Agboville

Le concours de cuisine qui est à sa 3e édition au niveau de la commune d’ Agboville et à sa 1è édition au niveau régional, est une initiative de l’association "Ėssetchi Ėhiwo Ėssémon" de Grand-Morié en collaboration avec le Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. « Il y a quelques mois, nous avons pris le pari d’organiser un concours culinaire à l’échelle régionale vu l’engouement des 2 premières éditions…Aujourd’hui, s’achève le concours au niveau du département d’Agboville. C’est une compétition sérieuse et donc, ce sont les meilleures repas qui remportent toujours », a expliqué le président du comité d’organisation, Brou Boka Judicaël, en présence de Patricia Gnaly, 5e adjoint au maire d’Agboville.

« C’est avec grand plaisir que nous avons accepté de parrainer cette compétition culinaire. C’est un honneur d’être sollicité en tant que fils de la région pour accompagner les populations. C’est la culture abbey qui gagne à travers ce genre d’initiative. C’est pourquoi, je tiens à féliciter tous les villages pour leur participation », s’est réjoui Dr Ambroise Moussoh, parrain de la cérémonie. Dans l’élan de la célébration de la fête des mères, le pharmacien-président de l’ONG "Action pour la paix" soutient : « La femme est la vie, la femme est l’amour, la femme est l’existence. Ce sont les femmes qui nous font revivre mais surtout grâce à elles à travers la maternité, on sait que Dieu existe. Ainsi, honorer la femme, c’est honorer Dieu ».

Les participants sont repartis les bras chargés de bonbonnes de gaz, de riz, d’huile, de divers articles de cuisine et des enveloppes de la part du parrain. La grande finale régionale du concours culinaire prévue dans quelques mois, est dotée du trophée Dimba N’Gou Pierre, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, par ailleurs, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. La région, faut-il le rappeler, est constituée des départements de Tiassalé, Sikensi, Taabo et Agboville.

Tizié TO Bi

Correspondant régional