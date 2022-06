Malgré son succès dans la musique, Lady Ponce se dit malheureuse

Dans un message posté sur sa page Facebook, la chanteuse camerounaise Lady Ponce dit regretter d'avoir choisi la musique comme carrière. Voici ses raisons.

Lady Ponce: ‘’Faire un métier ou encore continuer à faire un métier qui te rend malheureuse, ce n’est pas facile‘’

Lady Ponce, de son vrai nom Adèle Ruffine Ngono, est une chanteuse et parolière camerounaise. Elle se fait connaître au public en 2004 avec son titre intitulé ‘’Le Ventre et le Bas-ventre ‘’. Elle compte à son actif, 7 albums et a également remporté de nombreuses distinctions. En 2007, à la suite de l'enregistrement de son premier album, elle est élue « meilleure voix et révélation féminine de la scène camerounaise », lors de la cérémonie des Canal 2'or, une cérémonie de récompenses qui prime les meilleurs musiciens et acteurs culturels du Cameroun et d'Afrique centrale. L’année suivante, elle décroche le titre de « meilleure artiste féminin de l'année 2008 », tandis que sa chanson Trahison reçoit le prix de la « chanson de l'année».

En 2012, elle est désignée Meilleure artiste féminine d'Afrique centrale. Le 20 mai 2014, à l'occasion de la fête nationale du Cameroun, elle est élevée Chevalier de l’ordre de la Valeur (premier des ordres nationaux camerounais). Le succès, les honneurs et la gloire n’ont donc pas manqué à la belle Lady Ponde. Cependant, la chanteuse dit regretter d’avoir choisi la musique. Et elle l’a fait savoir dans un message posté sur sa page Facebook.

« (…) Ma seule ambition était de pouvoir vivre et de pouvoir manger à ma faim. Je suis devenue aujourd’hui une figure de réussite grâce à vous… Mes jeunes sœurs et frères, croyez-moi, j’aurais parfois mille fois préféré avoir une vie bien simple loin de tout ce tapage inutile, loin de moi de cracher sur la soupe et sur vos soutiens par milliers que vous m’avez apportés et que vous continuez à m’apporter. Aujourd’hui, je vous dis ma triste vérité. Je ne suis pas heureuse dans ce monde que j’ai choisi par famine », a déclaré la diva du Bikutsi.

Puis d'ajouter: « Parfois je me dis que j’aurais du embrasser la vie que mon père souhaitait tant pour moi. Mais hélas, j’ai choisi ce métier ou ta vie est inventée et interprétée par ceux qui de près ou de loin, n’ont jamais croisé ton chemin. Un monde ou la simple photo avec un inconnu devient autre chose. Un monde ou l’hypocrisie et la diplomatie sont la grande croyance. Je regrette énormément d’avoir choisi d’être qui je suis aujourd’hui. Oui je regrette tellement et c’est difficile parfois parce que faire un métier ou encore continuer à faire un métier qui te rend malheureuse, ce n’est pas facile. »