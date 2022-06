Côte d’Ivoire: Bonne nouvelle pour les prestataires et fournisseurs de l’Etat

Le gouvernement ivoirien entend améliorer le circuit de paiement des créances des entreprises prestataires et fournisseurs de l’Etat.

Amélioration de circuit de paiement des fournisseurs de l’Etat: Patrick Achi lance « eFournisseur »

Dans ce sens, le Premier ministre Patrick Achi va procéder ce mercredi 8 juin 2022 au lancement de la plateforme « eFournisseur ». Fruit des réflexions du Groupe de travail Etat/ Secteur privé sur les délais de paiements mis en place après le séminaire gouvernemental organisé en avril 2021, eFournisseur est une plateforme qui permet aux prestataires et fournisseurs de l’Etat, de suivre en temps réel et étape par étapes, leurs factures.

Il permet également à ces fournisseurs et prestataires de l’Etat d’éviter les erreurs sur les bons de commandes et aussi, d’avoir accès à l’information sans se déplacer, permettant ainsi aux entreprises de réaliser des économies d’échelles. Pour l’Etat, ce portail est un outil supplémentaire de renforcement de la transparence dans l’administration budgétaire. eFournisseur permet d’améliorer la qualité des échanges avec les opérateurs économiques et contribue à la réduction des passifs.

La plateforme offre également au gouvernement une meilleure visibilité sur l’identité de ses prestataires. Conçu sous la supervision technique de la Primature et de ses services rattachés, eFournisseur est un portail sans frais pour les prestataires de l’Etat. La confidentialité des données pour chaque entreprise est par ailleurs totalement garantie. C’est donc un outil qui va améliorer le climat des affaires que va lancer le chef du gouvernement Patrick Achi dans la droite ligne de la vision du Président de la République dans un contexte où l’Etat ivoirien a décidé de réduire les délais de paiement des créances auprès de ses fournisseurs et prestataires.