Côte d’Ivoire: Vers la fin de la pénurie d'eau à Bouaké et Béoumi

Le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a visité, vendredi 04 juin 2022, les installations de la station d’eau sur le Bandama à Béoumi, pour s’imprégner de ses réalités.

Cette visite du ministre a été faite en compagnie des autorités administratives, politiques coutumières et religieuses du département.

Sur les sites, le chef de projet de l’Office national de l’eau potable ( ONEP), Konaté Katie, a expliqué que la station pourra desservir toute la région du Gbêkê et même au delà et que l’eau du Bandama sera traitée sur place avant d’être acheminée à la station d’Angoua-Yaokro (13 km de Bouaké) pour la consommation.

Le ministre a exprimé sa satisfaction au vu des efforts fournis par l’entreprise PFO. Il l’a exhortée à mettre les bouchées doubles pour la livraison de cette œuvre le plus tôt possible car le président de la République, Alassane Ouattara, attend des résultats probants pour le bien-être des populations.

Monsieur Bouaké Fofana a eu toutes les raisons qui expliquent la grave pénurie d’eau dont ont souffert les populations de Bouaké en 2018, et qui justifient la réalisation du projet d’aménagement hydraulique à partir de Konsou pour renforcer ce qui existait et sécuriser la zone de Bouaké et environ pour au moins 15 ans.

Au terme de cette visite technique du ministre, il a exprimé sa satisfaction et a indiqué mettre en oeuvre les engagements du Président de la République, Alassane Ouattara, afin d’assurer avec efficience l’accès des populations à l’eau potable.

“La pénurie d’eau que Bouaké a connue il y a quelques années sera bientôt un passé lointain. Nous comptons sur les responsables des entreprises en charge de ce projet pour que les populations vivent décemment”, a commenté Bouaké Fofana.