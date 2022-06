Audiovisuel: Life Tv doublement distinguée à Africa's Best Brands 2022

Bonne nouvelle pour la chaîne de télévision de Fabrice Sawegnon, Life Tv, qui a eu une double distinction lors de l’édition 2022 de la célébration des marques africaines les plus admirées en Afrique et en Côte d'Ivoire, qui s'est achevée le 26 mai dernier.

Life Tv désignée ''marque ivoirienne'' et ''marque média'' la plus admirée en Côte d'Ivoire

Life TV , la télé sans filtre , a été doublement primée à l’édition 2022 de la célébration des marques africaines les plus admirées en Afrique et en Côte d'Ivoire ou encore Africa's Best Brands 2022. La télévision de Fabrice Sassewon a été désigné ''marque média la plus admirée en Côte d'Ivoire'' et ''marque ivoirienne la plus admirée en Côte d'Ivoire ''.

Une double distinction due aux actions entreprises par les responsables de cette télé depuis sa création. '' Depuis son lancement , il y a deux ans , Life TV a toujours priorisé ses téléspectateurs affectueusement appelés les " superfans " en les plaçant au cœur de toutes ses campagnes . En effet , la chaîne promeut la proximité à travers des contenus tels que Micro - folies , qui donne la parole à la population ; Jeunes MANSA , qui fait la promotion de l'entrepreneuriat ; Au Quartier , qui est une émission d'immersion dans le quotidien des populations . Par ailleurs , il y a un mois , la chaîne lançait une campagne dénommée " Campagne superfans " à laquelle elle a associé une centaine de fans qui se sont vus affichés sur des panneaux de 12 m² dans toutes les communes d'Abidjan ainsi que sur les canaux digitaux de la chaîne et de ses partenaires ... Nous le devons à nos fidèles téléspectateurs que nous appelons affectueusement nos « Superfans » et à qui nous en sommes grandement reconnaissants . Ce prix vient corroborer toutes les études qui attestent de notre volonté quotidienne d'offrir à nos téléspectateurs le meilleur et de révolutionner le paysage audiovisuel ivoirien . Merci à tous pour cet amour sans filtre !'' lit-on dans un communiqué de presse publié par Life Tv et dont copie nous est parvenue.

Notons Best Brands est aujourd'hui considéré comme l'enquête et l'analyse les plus fiables des marques et des entreprises sous - jacentes en Afrique. Best Brands couvre 30 pays qui représentent l'ensemble des cinq régions économiques du continent .En cette année 2022, plusieurs autres entreprises dans divers domaines (financiers, médias, agroalimentaire, banques et la téléphonie...) se sont vues également distinguées.