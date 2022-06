​Agboville: Mgr Alexis T. Youlo invite les populations à l'union

« Chers frères et sœurs, aujourd’hui, avec l’église toute entière, nous célébrons la fête de la Visitation. Et, cette fête peut se résumer en 3 mots : la rencontre, la joie et l’action de grâce. La rencontre qui engendre la joie et la joie conduit à l’action de grâce», a expliqué Mgr Alexis Touably Youlo, évêque du diocèse d’Agboville. C’était le 31 mai 2022, lors de la messe de clôture du mois de la Vierge pèlerine, qui s’est tenue à la paroisse Saint Augustin de la ville.

Mgr Alexis T. Youlo : « La fête de la Visitation nous invite à briser les barrières qui nous divisent inutilement»

Pour Mgr Alexis T. Youlo, administrateur apostolique de Yamoussoukro, il faut tirer 2 enseignements de la rencontre entre Marie et Élisabeth. « Le premier,est que c’est Dieu qui est à l’initiative de la rencontre parce que notre Dieu est un Dieu de la rencontre, un Dieu qui va à la rencontre de l’homme. Nous sommes alors appelés à vivre la culture de la rencontre en allant les uns vers les autres. Parce que, nous nous enfermons dans trop de barrières surtout les barrières ethniques. Pour nous les chrétiens, l’eau du baptême doit peser plus lourd que le sang de la tribu. Et, la fête de l’Annonciation ou la fête de la Visitation est une fête qui nous invite à briser les barrières d’ordre ethnique, politique, religieux, social, qui nous divisent inutilement », a exposé Mgr Alexis T. Youlo.

Avant d’ajouter que : « Le second enseignement est que, la rencontre engendre la joie. La fête de la Visitation est aussi la fête de la joie, qui explose. Et, la joie est une vertu éminemment chrétienne. La fête d’aujourd’hui est donc, une invitation à la joie des profondeurs, à la joie Leticia, à la joie de l’Emmanuel. Il faut donc, demeurer dans la joie parce que Dieu est avec nous. Et ce, malgré les difficultés de la vie auxquelles nous sommes souvent confrontés ».

Poursuivant, le nouveau président des Conférences épiscopales réunies d’Afrique de l’ouest(Cerao-Recowa) a indiqué que la joie mène à l’action de grâces. « Marie qui de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force rend gloire à Dieu pour ses toutes ses merveilles dans sa vie. Comme Marie, nous aussi sommes appelés à demeurer dans l’action de grâce. Tout chrétien doit être dans un état permanent d’action de grâce. Alors Frères et sœurs, comme Marie, que toute notre vie soit Magnificat », a conclu Mgr Alexis Touably Youlo.

Tizié TO Bi

Correspondant régional