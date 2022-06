Déguerpissement des zones à risques - Bouaké Fofana: "C’est une question de responsabilité"

L’opération « pour sauver ma vie, je quitte les zones à risques » est entrée dans sa phase active, mardi 7 juin 2022 à Abobo Clouetcha. Elle intervient après une longue période de sensibilisation de proximité menée par le ministre Bouaké Fofana et ses services. Ainsi, les premières maisons situées au bord des ravins sont tombées sous les coups d’une pelleteuse du ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité.

Bouaké Fofana sur le terrain pour constater le départ effectif des habitants des zones à risques

« Je l’ai dit à maintes reprises, c’est vraiment une opération de sauvegarde des vies. Chaque saison des pluies rime avec des pertes en vie humaines avec des maisons qui sont au bord des ravins. Quand il y a une grosse pluie, les maisons glissent avec les habitants. Au cours des trois, quatre dernières saisons des pluies, on a toujours déploré des morts par dizaines. Et 95%, c’est dans les quartiers qu’on a appelé les zones à risques. Quand on vient, on voit bien le risque. Et le souci du gouvernement c’est cela (préserver les vies, ndlr) », a insisté le ministre Bouaké Fofana, justifiant l’opération.

Déterminé à sauver les vies des populations et soucieux du respect de la dignité humaine, Bouaké Fofana a mis à leur disposition des mesures d’accueils provisoires et transitoires. Les populations en danger immédiat, ont été logées dans des hôtels pour certaines et pour d’autres dans des familles d’accueil. À ce jour, 6 familles, soit 62 personnes ont été mises à l’abri.

« C’est une question de responsabilité du gouvernement. Tout est discutable après. Comme je l’ai dit, ceux qui ne savaient pas où aller, on les a mis dans des hôtels en attendant, le temps qu’on voit qu’est-ce qu’on peut faire pour les aider. On ne peut pas les laisser dans cette situation», a rassuré Bouaké Fofana à propos de l’assistance aux personnes déguerpies.

Un périmètre de danger immédiat de 30 mètres, défini autour des zones à risques

Les opérations de déguerpissement de 54 sites à risques répertoriés dans les communes d’Adjamé, Attécoubé, Anyama, Abobo, de Bingerville, Cocody, Port-Bouët et Yopougon vont se dérouler sur 6 mois. Cependant, les populations dont les maisons sont dans le périmètre de danger immédiat, sont invitées à partir sans délais.

« On a défini un périmètre de 30 mètres autour de ces zones-là. Ce sont des personnes qui doivent y aller maintenant. Pour ces personnes-là, nous allons trouver des solutions provisoires », a précisé le ministre.

Bouaké Fofana a réaffirmé l’engagement du gouvernement à assister les populations impactées par les opérations de déguerpissement. Aussi a-t-il annoncé des mesures d’aménagement des zones à risques pour éviter la recolonisation des sites libérés.