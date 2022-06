Corruption : La Côte d'Ivoire perd 1 300 milliards F CFA par an

La Côte d’Ivoire perd chaque année 1 300 milliards de francs CFA à cause de la corruption. C’est ce qu’a annoncé Zoro Épiphane Ballo, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption le jeudi 9 juin 2022.

Côte d’Ivoire : La corruption compromet l’équilibre économique

À l’occasion de la tribune d’échanges initiée par le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG) et dénommée "GOUV'TALK", Zoro Épiphane Ballo a fait que la Côte d’Ivoire réalise une perte annuelle de 1 300 milliards de francs CFA due à la corruption. Ce chiffre représente 4 % du Produit intérieur brut (PIB), a poursuivi le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption. Il a également noté que cela est un véritable frein pour l’équilibre économique et social de la Côte d’Ivoire.

Dans l’objectif de combattre la corruption, Épiphane Ballo a annoncé la mise en place d’une plateforme de dénonciation, SPACIA.CI.

"La Plateforme nationale du Système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées dénommée (spacia.ci) est un outil de signalement institué par le gouvernement le 13 avril 2022. Elle sera lancée par le Premier ministre Patrick Achi à la faveur de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Nous invitons la population à dénoncer tout acte de corruption à travers spacia.ci" , a déclaré le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption.

Il faut savoir qu’entre 2011 et 2021, la Côte d'Ivoire a gagné près de 9 points en termes d'indice de perception de lutte contre la corruption. Elle occupe la 104e place sur 180 pays.