Don aux Forces Armées: Birahima Ouattara salue l’émergence d’un Ivoirien nouveau

Les Forces Armées de Côte d’Ivoire et à la Gendarmerie Nationale viennent de se voir doter en matériels roulants par société de négoce Café-Cacao appartenant à un jeune Ivoirienne la diaspora.

Du matériel roulant aux Forces Armées de Côte d’Ivoire et à la Gendarmerie Nationale

Arlan Assoma, 42 ans, PDG de CYRIAN International SA, vient de montrer son attachement à la Côte d’Ivoire et son patriotisme. Jeudi 9 juin 2022, l’opérateur économique a offert aux Forces Armées de Côte d’Ivoire et à la Gendarmerie Nationale, 23 véhicules, notamment 20 de types pick-up et trois ambulances médicalisés. Un don réceptionné par le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, accompagné des grands commandements de l’armée et de la gendarmerie nationale. Selon le donateur, ce geste s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance aux nombreux efforts déployés par le gouvernement afin de garantir un climat de quiétude propice au développement économique. Après avoir rappelé les circonstances de leur rencontre en 2020, Téné Birahima Ouattara a tenu à rassurer Arlan Assoma sur les valeurs qu’il symbolise par ce geste.

« Mon cher Arlan Assoma, bien que vous soyez jeune, vous êtes un Grand Homme. Il est rare de voir un compatriote faire un geste aussi important au Ministère de la Défense, de sa propre initiative (…) Vous êtes indéniablement l’illustration de cet ivoirien nouveau voulu par le président de la République, un ivoirien capable de prendre entièrement part au développement et à la stabilité de son pays sans rien attendre en retour. Un ivoirien convaincu du dynamisme de son pays et qui décide de poser aussi sa pierre à la construction de la nation », s’est réjoui le ministre d’Etat, ministre de la Défense. Téné Birahima Ouattara a fait savoir que ce don qui vient renforcer les capacités opérationnelles de l’armée, équivaut à un peu plus d’un demi milliard de FCFA.