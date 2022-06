Conseil régional du Gbêkê : Le PDCI appelle au rétablissement de Mangoua Jacques

Dans un communiqué officiel publié le jeudi 9 juin 2022, le PDCI est revenu sur l’affaire Mangoua Jacques. Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire dirigé par Henri Konan Bédié a appelé au rétablissement de l’ancien président du conseil régional du Gbêkê.

Affaire Mangoua Jacques : Le PDCI revient à la charge

Arrêté dans la nuit du vendredi 27 septembre 2019, Mangoua Jacques, alors président du conseil régional du Gbêkê, a été incarcéré pendant six mois. En effet, le vice-président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire avait été interpellé à la suite de la découverte de 40 machettes, 49 munitions de fusils de chasse ainsi que de 950 munitions de pistolets dans l’une de ses résidences à Bouaké, ont rapporté les autorités ivoiriennes.

Mangoua Jacques avait écopé de cinq ans de prison avant d’être remis en liberté le 31 mars 2020. Par ailleurs, en janvier 2022, le gouvernement ivoirien a mis sous tutelle le conseil régional du Gbêkê. Par la suite, la première vice-presidente a pris les commandes.

Dans son communiqué, le PDCI-RDA soutient que "la situation du conseil régional du Gbêkê relève vraisemblablement d’un caractère politique particulier". Pour Henri Konan Bédié et les siens, il est primordial que "dans le cadre du rétablissement de la confiance entre le pouvoir et tous les acteurs politiques dont plus particulièrement le PDCI-RDA qu’un accord soit trouvé avec l’implication personnelle du président de la République".

Le parti septuagénaire demande l’annulation du décret mettant sous administration directe de l’État le conseil régional du Gbêkê et le rétablissement de Mangoua Jacques dans ses fonctions de président du conseil régional du Gbêkê.

Selon Bredoumy Soumaïla Traoré, le porte-parole du PDCI, "ces actes forts contribueraient ainsi à renforcer l’apaisement de la situation socio-politique pour donner une image positive de la gouvernance administrative et de la démocratie dans notre pays".