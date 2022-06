Municipales à Danané: Le député Mélo Olivier annonce sa candidature

L' honorable Mélo Olivier, député de Danané Commune, a initié récemment une série de visites aux populations de la ville de Danané et celles des villages de la commune.

Danané : Le député Mélo Olivier appelle à l'union, la cohésion sociale et au vivre ensemble

La journée du Samedi 11 Juin 2022, a été consacrée aux visites aux populations des villages Dongouiné, Bouagleu et Kinneu puis celles du quartier Dèpkèpleu. Dans les quartiers et villages visités, le député MÉLO OLIVIER, porteur d’un message de paix, a expliqué la mission d’un parlementaire et donné des informations utiles sur la vie de la nation ivoirienne.

Avant de souligner la nécessité pour les fils DAN de s'unir autour de leur patrimoine commun qui est la terre de Danané.

"Chacun murmure dans son salon en disant que c'est pas normal que des étrangers prennent toujours d'assaut notre commune et la dirigent au détriment des fils et filles Yacouba. Comment est-on arrivé à cela ? La haine, la désunion, les aventures solitaires nous ont chaque fois divisés. Il faut du langage nouveau comme, du sang neuf pour diriger notre mairie de Danané. Chers parents, je vous dis que je suis cette personne. Pour restaurer notre dignité à nous tous, je présente ma candidature aux prochaines élections municipales de 2023. Donnons-nous les coudes. Restons sereins face à l'adversité et au charme de l'argent. Ils n'en ont pas pour eux-mêmes. Chaque fois qu'ils enverront des liasses ici, acceptez les et dépenser. C'est l'argent de l'État. C'est le bien à tous !", a-t-il confié.

Mélo Oundieu Olivier a relevé les intenses activités qu'il a menées depuis son élection jusqu'à maintenant, dans l'intérêt des populations. Puis, il a abordé le problème récurrent des litiges fonciers, source de multiples conflits entre les populations. En outre, le parlementaire a invité les populations à l’unité afin que la paix et la réconciliation nationale soient une réalité dans la commune de Danané.

Dans sa volonté de contribuer à l’épanouissement, le député MÉLO OLIVIER a demandé aux villageois d’avoir un projet qu'il entend soutenir pour le développement de leurs localités. Pour traduire dans les faits cette vision, le parlementaire dit compter sur l’engagement des jeunes, appelés à l’esprit associatif afin de leur faire bénéficier de financements de projets fiables.

Le fan-club " Mélo Olivier", par la voix de son président, s'est engagé à assurer au mentor une victoire éclatante très prochainement. Au total, ce sont 300.000F et 6 jeux de maillots qui ont été offerts par le Député MÉLO aux populations et aux enseignants de Blessaleu.

Une correspondance de Sony WAGONDA