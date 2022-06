Malversations à l’ OISSU: Un délégué régional démis de ses fonctions

Un délégué de l’Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (OISSU) a été relevé de ses fonctions pour manquement à la disposition des textes de l’Office sur le transport des athlètes, a rapporté dimanche l’agence ivoirienne de presse.

OISSU 2022: Un délégué épinglé remis à la DRH pour manquements à la disposition sur le transport des athlètes

Le directeur général de l’OISSU, Koné Mamadou Souleymane, a donné cette information, sans le nommer et sans entrer dans les détails, lors d’une interview avec la presse nationale sur le bilan des activités de la saison 2021-2022 qui vient de s’achever avec les finales des districts.

Appelés à se déplacer d’une ville à une autre pour prendre part aux différentes finales des compétitions, M. Koné dit avoir mis à la disposition de ses services déconcentrés ainsi que ceux du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, un document intitulé « Le Guide de l’accompagnateur ».

Dans lequel se trouvent toutes les consignes relatives au déplacement des athlètes ainsi que les membres du staff d’encadrement.

Dans ce document, il est dit que les frais de transports pour les compétitions qui amènent les enfants à se déplacer d’une localité à l’autre sont les charges de l’OISSU, que les délégués et les responsables d’établissements doivent veiller à ce que soit faite une inspection du véhicule qu’on met à leur disposition, que ses papiers soient en règle, que son état général soit bon avant de l’affréter.

« Cette année, il y en a un qui a fait la bêtise. Toute suite, on lui a collé une demande d’explication et il s’est expliqué. On peut prendre des mesures conservatoires mais cette décision obéit à toute une procédure c’est-à-dire que tous les coupables ont le droit de se défendre. Mais la mise à disposition de la Direction des ressources humaines (DRH) a été déjà actée », a-t-il souligné.

La saison 2021-2022 vient de s’achever avec les finales de districts. Elle a commencé en novembre 2021 avec les compétitions interclasses qui servent de supports aux établissements pour former les équipes qui vont représenter les établissements inter-établissements. Ensuite, il y a eu les compétitions intra-départementales, les finales départementales, les finales interdépartementales.

Avec près de 91 000 licenciés cette année pour 5000 équipes participantes, 52 000 athlètes ont joué les finales départementales, 4000 pour les finales interdépartementales et 2000 pour les finales de district.

L’OISSU est un établissement public national (EPN) en Côte d'Ivoire à caractère administratif créé le 9 février 1962 et placé sous la tutelle du ministère en charge des Sports. Il a pour mission de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de sports scolaires et universitaires.