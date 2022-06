​Agboville: Plus de 9000 candidats composent au BEPC 2022

Les épreuves écrites du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) session 2022, ont démarré ce lundi 13 juin, dans la direction régionale de l'Éducation nationale et de l’Alphabétisation d' Agboville(DRENA).

Agboville: Le secrétaire général 2 de la préfecture, Fidèle Séka, lance les épreuves écrites du BEPC 2022

C’est le secrétaire général 2 de la préfecture d’ Agboville, Fidèle Séka, qui a, au nom du préfet région, Sihindou Coulibaly, procédé au lancement des épreuves à l’Institut Nakoi d’ Agboville, dans le cadre des examens à grand tirage. « Nous voulons des examens propres sans fraude pour des diplômes crédibles. Surtout, afin que notre système éducatif soit reconnu sur le plan international et qu’il puisse être envié… Chers candidats, nous attendons de vous que vous puissiez maintenant agir avec civisme et responsabilité pour le bon déroulement de cet examen. Alors, je vous demande de bien travailler avec sérénité et sans stress pour rehausser le taux de réussite au niveau régional voire national », a recommandé l’autorité administrative, en présence de la DRENA, Antoinette Péné N’Goran, et du commandant de la compagnie de gendarmerie du département d’Agboville, Coulibaly D. Sakrou

C’est par la Composition française que les 9397 candidats dont 9200 pour le BEPC et 197 pour le test d’orientation en seconde, ont entamé les épreuves dans les 16 centres de composition, que comptent le département. Après, suivra l’épreuve de Physique-chimie pour la première journée. Les épreuves se poursuivront jusqu’au vendredi 17 juin prochain sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Marquant ainsi la dernière phase pour l’obtention du BEPC, après les épreuves d’Education physiques et sportives(EPS) et les épreuves orales.

Faut-il le rappeler que les épreuves d’EPS se sont déroulées du 25 avril au 06 mai 2022. Quant aux épreuves orales, elles ont eu lieu du 08 au 11 juin 2022. Au niveau national, ils sont 547 831 candidats, soit 533608 à l’assaut du BEPC et 14223 pour le test d’orientation, qui composent dans 875 centres d’examen. La proclamation des résultats est prévue pour le mardi 05 juillet 2022 à 14h00.

Tizié TO Bi

Correspondant régional