Ce qu'il faut savoir sur Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire

Abidjan, la perle des lagunes, est une ville située dans le sud de la Côte d'Ivoire. Magistralement enrobée de la Lagune Ébrié, elle est une des plus belles capitales en Afrique de l' Ouest. Mais connaissez-vous vraiment cette ville ?

Comment a été créée la ville d'Abidjan ?

La ville d’ Abidjan a été créée après le 10 aout 1933. Jusqu’à cette date, la ville n’était qu’un petit village de pêcheurs appartenant à une ethnie de Côte d’Ivoire appelée Bidjan. Les autochtones ont été expropriés d’une bonne partie de leurs terres de façon brutale par les colons à la fin du XIXe siècle pour bâtir la ville d’Abidjan. Elle est la 3e capitale du pays après Grand-Bassam et Bingerville.

La ville devient rapidement la capitale administrative du pays jusqu’en 1983. La décision de transférer la capitale à Yamoussoukro, village de l’ancien Président feu Félix Houphouët-Boigny (fondateur du PDCI RDA, plus grand parti politique du pays), est prise en 1983. Abidjan reste théoriquement la capitale économique du pays puisque la ville héberge toujours les services administratifs, les sièges de nombreuses sociétés, le principal port du pays ainsi que l'aéroport.

Depuis la loi de 1980 qui a institué la décentralisation municipale, la ville d' Abidjan est une commune de plein exercice (avec un conseil municipal élu), subdivisée en dix communes locales. Les dix quartiers de la ville sont : Le Plateau, Adjamé, Abobo, Attécoubé, Cocody, Koumassi, Marcory, Port-Bouët, Treichville, Yopougon.

Mais le Grand Abidjan comprend les villes voisines Grand-Bassam, Bingerville, Anyama, Jacqueville et Dabou, ce qui en fait une métropole de 550 km2, hors quelques réserves naturelles et une immense lagune parallèle à la côte et qui coupe le site en deux avec des espaces côtiers entre mer et lagune dans sa partie sud. Les espaces continentaux sont légèrement plus élevés au nord de ce territoire. Les superficies urbanisées couvrent plus de 200 Km2.

Quelle est la particularité de la ville d'Abidjan ?

La ville d'Abidjan a la particularité d'être le pôle économique de la Côte d'Ivoire, mais aussi de toute la sous-région incluant le Burkina Faso et le Mali. Même si les sanctions prises récemment par la CEDEAO, en février 2022, contre le Mali ont freiné la coopération ivoiro-malienne, l'impact du territoire Abidjanais sur l'économie de ce pays voisin de la Côte d'Ivoire reste indiscutable fort. Abidjan possède le port en eau profonde le plus proche de Bamako, la capitale du Mali. Cette ville est donc stratégique dans la sous-région ouest-africaine.

Déjà en 1995, le trafic portuaire d'Abidjan était de 12 millions de tonnes, dont 5,5 en produits pétroliers (transit vers les pays du Sahel : 0,6 million de tonnes). Le second port ivoirien, San Pedro, n'enregistre qu'un trafic dix fois inférieur (le million de tonnes, dont 0,5 en bois divers). Avec 28,3 Mt, le Port autonome d’Abidjan (PAA) a su gommer les effets néfastes de la pandémie qui avait fortement impacté ses activités. Le trafic global du PAA a gagné 11,7% en 2021 par rapport à 2020.

Mais Abidjan n'est pas qu'une ville de chiffres et d'économie. C'est aussi une ville où il fait bon vivre. Avec ses belles vues sur la lagune depuis plusieurs quartiers, Abidjan n'a rien à envier aux grandes capitales mondiales en matière d'architecture naturelle.

Dans cette ville, bien manger et faire la fête est une autre religion. Vous avez dans tout Abidjan un nombre incalculable de boites de nuit, restaurants, des salons-bars à l'ambiance feutrée pour passer de bons moments en famille ou entre amis.

Que trouve-t-on dans cette ville ?

On trouve de tout dans la ville d'Abidjan. Si vous êtes adepte d'écologie, amoureux de la nature, vous allez apprécier la forêt du banco. Ce petit massif forestier est un véritable poumon oxygénant de la ville. Vous avez le zoo d'Abidjan. Il est au plein cœur de la ville sur la route Adjamé-Abobo après le célèbre camp militaire Agban.

Si vous aimez les balades sur la lagune, vous allez adorer emprunter les bateaux-bus qui relient les différents quartiers d'Abidjan de Yopougon au Plateau, Treichville, Bingerville... Il existe aussi à Abidjan plusieurs établissements hôteliers de standing. Des cinémas, des clubs de bowling et des terrains pour pratiquer du football.

Est-il dangereux d'aller à Abidjan ?

Comme toutes les villes du monde, il y a quelques risques à trainer à Abidjan sans faire attention. Même si la police ivoirienne est très efficace dans sa lutte contre le banditisme, vous avez tout intérêt à prendre quelques précautions au moment de sortir dans la ville.

Pour vos déplacements en taxi, il est préférable d'utiliser les services d'entreprises professionnels de transport. Certaines compagnies offrent des services de chauffeurs avec tracking de leurs déplacements. Ainsi, il est possible de retracer vos courses pour plus de sécurité. L'identité du chauffeur qui vous prend d'un point A à un point B est alors dans la base de donnée de ces entreprises, données utiles à la police en cas de problème.

Il ne fait pas toujours bon de téléphone dans la rue à Abidjan. Un voleur peut toujours vous arracher votre mobile et prendre la fuite. Malgré la multiplication de caméras de surveillance dans la ville d'Abidjan, il y existe quelques problèmes de sécurité. Cependant, Abidjan est de loin une des villes les plus sûres d'Afrique.

Quelle est la religion la plus pratiquée en Côte d'Ivoire ?

La Côte d'Ivoire est un pays laïc dans lequel plusieurs religions se côtoient. Trois religions, voire quatre, se dominent. C'est la religion chrétienne qui englobe le catholicisme et le protestantisme, la religion musulmane (l'islam), les animistes et un groupuscule de francs-maçons. Plusieurs religions peu connues du grand public existent dans le pays.

Qui est le maire de la ville d'Abidjan ?

Abidjan n'a pas de maire. C'est aujourd'hui un département de 10 communes. Chacune d'elles a son maire.

Le maire de la commune de Cocody se nomme M. Jean-Marc YACE. C'est la commune résidentielle d'Abidjan par excellent. On trouve dans cette commune les plus belles maisons d'Abidjan.

Dans le quartier d'Attécoubé, le maire se nomme Paulin Claude Danho. Ce quartier est un des quartiers populaires du pays.

À Adjamé, c'est M. Soumahoro Farikou qui est le maire de la ville. Adjamé est un quartier commercial. Il est célèbre pour son marché qui a longtemps été le terrain de jeu des pickpockets, le "Back Market".

Mme Kandia Camara a succédé à Hamed Bakayoko, maire élu du quartier d'Abobo décédé d'un cancer foudroyant. C'est la commune la plus peuplée du pays. C'est le plus grand quartier populaire de Côte d'Ivoire.

Au Plateau, le nom du maire est Jacques EHOUO. Le Plateau est le quartier centre d'affaires du pays. Pratiquement toutes les institutions, les grandes entreprises publiques et privées y ont leur siège. La cathédrale Saint-Paul, le Palais de justice et le Stade Félix Houphouët-Boigny se trouvent dans cette commune.

Dans la commune de Yopougon, la plus grande du pays, c'est M. Gilbert Koné Kafana qui est le maire. Cette commune est aussi une des deux plus grandes de Côte d'Ivoire avec Abobo. C'est un quartier situé le long de l'autoroute du nord. C'est la principale porte de sortie de la région abidjanaise.

Le maire de la commune de Koumassi est M. Cissé Ibrahim Bacongo. Cette commune est située sur la route qui au seul aéroport de la capitale économique ivoirienne.

Le nom du maire de Marcory est Aby Akrobou Raoul Modeste. Marcory est le principal quartier des expatriés, majoritairement européens et libanais, résidant en Côte d'Ivoire. C'est aussi une commune stratégique. De Marcory, on peut facilement rejoindre l'aéroport ou les villes balnéaires du pays que sont Grand-Bassam et Assinie, dernière grande ville avant de pénétrer le territoire ghanéen.

Dr EMMOU SYLVESTRE est le maire de Port-Bouët. Cette commune à la frontière entre Abidjan et Grand-Bassam. C'est à Port-Bouët que se trouve l'aéroport international Felix Houphouët Boigny.

Et pour finir, François Amichia est le maire de la commune de Treichville. C'est une commune d'affaires. On trouve à Treichville le Port Autonome d'Abidjan, de nombreux cabinets de transit et aussi des magasins de produits ménagers, tapisserie, etc. Ses avenues, notamment l'Avenue 12, sont réputées pour ses boutiques.

Quel est le plus beau quartier d'Abidjan ?

Le plus beau quartier d'Abidjan est incontestablement celui de Cocody. C'est le principal quartier résidentiel du pays. On y trouve les plus belles maisons, des villages. Plusieurs personnalités politiques du pays y possèdent des domaines de plusieurs milliers de m2.

Les architectures des maisons font parfois penser aux grosses maisons de la Côte d'Azur, Monaco ou de Saint-Tropez. Cocody est carrément différent du Plateau qui est plus un quartier administratif. Le centre d'affaires du pays a une architecture qui se rapproche plus de Manhattan, dans le comté de New York.

Quelle est la plus belle ville de la Côte d'Ivoire ?

Si la commune de Cocody est le plus beau quartier d'Abidjan, Abidjan devient de facto la plus belle ville de Côte d'Ivoire. On y trouve plusieurs architectures, des points, un merveilleux plan lagunaire bordé d'immeubles graticiels ou de villas luxueuses.

Quel quartier rassemble le plus d'expatriés vivant en Côte d'Ivoire ?

Indiscutablement, la commune de Marcory est le quartier où vivent le plus d'expatriés vivant en Côte d'Ivoire.

Quelle est l'importance de la ville d'Abidjan pour le pays ?

La ville d'Abidjan est la plus importante de Côte d'Ivoire pour sa puissance économique. L'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire concentre sur son territoire le plus d'entreprises que partout ailleurs dans le pays.

Abidjan est la ville administrative du pays. Tous les ministères se trouvent dans cette ville en plus de la présence et l'intégralité des ambassades. C'est le poumon économique de la Côte d'Ivoire grâce à son Port et son aéroport, le plus grand du pays.

Quels types d'affaires ou de business marchent le plus à Abidjan ?

À Abidjan, tout type d'affaires marche. Aussi peu que vous sachiez vous démarquer de vos rivaux par la qualité de vos prestations, la ville d'Abidjan vous apportera le succès que vous expérez. L'argent circule assez facilement dans le pays du fait de la faible bancarisation de la population.

Des business de l'immobilier, la vente de véhicules, restauration, boutiques en tout genre, tout les commerces ont une place dans la capitale économique ivoirienne.

Quels sont les différents quartiers d'Abidjan ?

Les différents quartiers d'Abidjan sont :

Le Plateau,

Adjamé,

Abobo,

Attécoubé,

Cocody,

Koumassi,

Marcory,

Port-Bouët,

Treichville,

Yopougon.

Quel est le nom du plus grand hôtel d'Abidjan ?

Un établissement hotelier accompagne l'histoire de la ville depuis très longtemps. Le nom du plus grand hôtel d'Abidjan est le Sofitel Hôtel Ivoire. C'est un 5 étoiles ouvert en 1963. Fermé pour travaux de renoviation, il a réouvert ses portes le 25 novembre 2011.

Il offre une vue imprenable sur la lagune Ébrié. C'est un des plus haut sommets de Côte d'Ivoire. La nuit tombé, il vout fait admirer le spectacle limineux composé par le quartier du Plateau. Si Abidjan est la perle des lagunes, le Sofitel Hotêl Ivoire est le point d'où vous verrez tous les côté de la perle.