Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam dans l'avion pour Abidjan ce 8 aout !!!

Tidjane Thiam est dans l'avion pour Abidjan ce lundi 8 août 2022. L'ancien ministre du Président Henri Konan Bédié vient en Côte d'Ivoire pour un séjour privé de quelques jours.

Le retour de Tidjane Thiam à Abidjan avait été annoncé par son porte-parole Marc-Arthur Gaulithy avant d'être annulé suite à un problème de sécurité posé à la dernière minute par les autorités ivoiriennes. L'homme d'affaires ivoirien a pris ses compatriotes de court puisqu'il est dans l'avion ce lundi pour Abidjan.

Dans le communiqué arrivé à notre rédaction dans la nuit, il est dit : "Tidjane Thiam vient de décoller en direction de la Côte d’Ivoire ce lundi 08 août, pour un séjour de quelques jours. Il est prévu à son agenda principalement des activités de nature familiale et privée, avec en outre, quelques rencontres avec des personnalités. Nous nous réjouissons de pouvoir l’accueillir de manière chaleureuse et fraternelle, dans la paix et dans la sérénité."

Une vidéo de l'Administrateur de Kering, ancien Directeur général du Crédit suisse (2015-2020), a également été publiée par Marc-Arthur Gaulithy sur son compte Facebook. On voit Tidjane Thiam confirmer son retour surprise en Côte d'Ivoire par ces mots : "En partance pour Abidjan, enfin. Je me réjouis de retrouver notre pays. Abidjan dans un premier temps et Yamoussoukro dans l'après-midi. J'espère qu'on aura des retrouvailles chaleureuses et fraternelles."

Il faut noter que M. Tidjane Thiam n'avait plus remis les pieds en Côte d'Ivoire depuis plus de 22 ans. Il avait quitté le pays après le coup d'État du général Robert Guei contre l'ancien Président ivoirien Henri Konan Bédié. À son retour en Europe, Tidjane Thiam est devenu associé chez McKinsey à Paris. Il est ensuite devenu directeur de la stratégie et du développement du groupe AVIVA en 2002 avant de prendre la responsabilité des opérations internationales de ce groupe en Europe.

En 2007, il quitter Aviva pour rejoindre le poste de directeur financier de la compagnie d'assurances britannique Prudential plc. Il en devient le directeur général en mars 2009. Ce poste a fait de Thiam le premier dirigeant noir d’une entreprise du FTSE 100.

En juillet 2015, il est nommé directeur général de Crédit suisse en remplacement de l'américain Brady Dougan. Ce poste fait de l'ivoirien l'africain le plus connu dans le monde de la finance internationale.

