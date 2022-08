Côte d'Ivoire: Politiques et société civile saluent le discours de Ouattara

Le chef de l'État, Alassane Ouattara s’est adressé aux Ivoiriens le 6 août 2022 dans sa traditionnelle adresse aux Ivoiriens à la veille de la fête de l’indépendance. A l’initiative de la Primature, un panel a eu lieu quelques minutes après cette adresse dans les locaux de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

Anne Ouloto : « Le Président de la République Alassane Ouattara dirige en bon père de famille »

Constitué des ministres Anne-Désirée Ouloto, Touré Mamadou, des acteurs de la société civile Boga Sako et Soro Mamadou ainsi que de l’universitaire Dion Simplice, le panel visait à décrypter l’adresse du Président Alassane Ouattara.

Les participants au panel ont tous salué la tonalité et le contenu du discours du chef de l’Etat. Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’Administration, a principalement acclamé les mesures prises par le Président de la République en faveur des fonctionnaires et agents de l’Etat. A l’en croire, l’impact de ces décisions sur cette catégorie de travailleurs va rejaillir sur l’ensemble du pays.

« Le Président de la République dirige en bon père de famille. Les actes qu’il vient de poser, contribuent au réarmement moral des familles. L’échantillonnage sur lequel il s’est appuyé, les fonctionnaires et agents de l’Etat, les forces de défense et de sécurité, les retraités, ce sont eux qui animent la vie partout. Quand vous touchez une famille de fonctionnaires, imaginez le nombre de familles que vous touchez », a déclaré la ministre.

Signataire de la trêve sociale conclue entre le gouvernement et les fonctionnaires, Soro Mamadou Secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, s’est également félicité de l’obtention par les fonctionnaires de ces avancées sans bras de fer avec les autorités. « Nous avons jeté les bases d’une collaboration franche», a dit le syndicaliste et d’ajouter : « Nous avons obtenu grand », a notamment souligné le syndicaliste.

Les efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale mentionnés par le chef de l’Etat ont également été salués par les participants au panel. « Ce que nous avons entendu aujourd’hui ressemble à la Côte d’Ivoire que nous voulons, ressemble à ce que nous rêvons. La paix, la cohésion, la bonne gouvernance, tout y était », a fait remarquer le Professeur Simplice Dion.

"Un discours aussi fort, aussi poignant, aussi rassembleur du Président Alassane Ouattara"

Dans la même veine, Boga Sako Gervais, acteur de la société civile et ex-exilé, a indiqué : « En 10 années, je n’avais jamais entendu un discours aussi fort, aussi poignant, aussi rassembleur du Président Alassane Ouattara ». Pour Mamadou Touré, l’adresse du chef de l’Etat est bénéfique pour le jeune car, « C’est un pari sur l’avenir ».

« Tous ces efforts notamment, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale visent à garantir pour longtemps, la stabilité dans ce pays. Garantir la stabilité dans ce pays, c’est de permettre à tous ces jeunes d’avoir des perspectives », a ajouté le ministre en charge de la Jeunesse.

Ce panel autour de l’adresse à la nation du chef de l’Etat qui est une première, s’est déroulé en présence d’un important public constitué des ministre Adama Diawara, Nassénéba Touré et Françoise Remarck, d’élus et de près de 600 étudiants des différentes universités de Côte d’Ivoire. Modérés par la journaliste Agnès Kraidy, les échanges ont été ouverts également au public qui a pu s’entretenir avec les panélistes.