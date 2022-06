Guillaume Soro convoque une importante réunion, ce qu’il prépare

Guillaume Soro convoque les membres de la Commission d’orientation et de coordination (COC) de son mouvement politique à une importante réunion le dimanche 19 juin 2022. Le président du GPS (Générations et peuples solidaires) vit en exil depuis le 23 décembre 2019.

Guillaume Soro va réaménager le GPS

L’information est livrée dans un communiqué publié le lundi 13 juin 2022 et portant la signature de Guillaume Soro. Le leader de GPS (Générations et peuples solidaires) "convie les membres de la Commission d’orientation et de coordination (COC) à une importante réunion placée sous sa présidence effective le dimanche 19 juin 2022", rapporte la note.

Au cours de cette réunion, Guillaume Soro et ses proches se pencheront sur le rapport des missions d’inspection et d'évaluation de l’implantation de GPS. La rencontre sera également le lieu pour la convocation de la Conférence nationale d’expression citoyenne (CNEC) et la mise en place du comité d’organisation et des commissions de travail de la CNEC, lit-on dans le communiqué.

Loin de sa terre natale, Guillaume Soro, ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire), a entamé un exil depuis le 23 décembre 2019, après son retour manqué à Abidjan. L’ancien président de l’Assemblée nationale a été condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne. L’ex-chef rebelle est accusé d’ "atteinte à la sûreté de l’État".