RHDP - Yaya Fofana persiste et signe: "Le MFA a droit à des attributs"

Le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA ) continue de réclamer son appartenance et la place qui doit lui revenir au sein du RHDP (parti au pouvoir ).

Yaya Fofana (MFA): "Nous demandons à Ouattara et Kafana de nous recevoir"

Dans une interview accordée au journal Le Temps, Yaya Fofana a de nouveau dénoncé l'exclusion de son parti politique, le MFA, des instances dirigeantes du RHDP. En plus de n'avoir pas été associé aux réformes de la restructuration du parti présidentiel, aucun cadre ni militant ne figurent sur la liste des membres du nouveau directoire et du secrétariat exécutif du RHDP.

"Ce que nous reprochons au RHDP c’est le refus des instances dirigeantes de diriger le parti de manière consensuelle. Il importe de rappeler que le RHDP a vu le jour à travers un consensus, le RHDP a pris le pouvoir à travers une coalition, le RHDP a dirigé le pouvoir par l’entremise de toutes les parties prenantes de cette coalition jusqu’à ce que d’autres partis décident de se départir du RHDP pour des raisons qui leur sont propres", rappelle Yaya Fofana à qui veut l'entendre.

Depuis la restructuration, en février dernier, du RHDP, le MFA demande la prise en compte de tous les partis politiques membres du RHDP dans la gestion de la vie du parti, y compris celle du pouvoir.

Selon son président, le MFA, à l’instar des partis alliés, pèse lourdement dans la balance eu égard à l’importance des militants et militantes présents sur le territoire national et à l’extérieur. Le MFA, dit-il, a participé à toutes les échéances électorales de 2005 à nos jours pour le compte du RHDP.

"Notre combat est légitime, c’est celui d’une gouvernance qui prend en compte la participation de toutes les parties prenantes du RHDP (...) Nous revendiquons les droits des militants du MFA et non d’un individu. Et d’ailleurs, le MFA a participé au rayonnement du RHDP, et dans cette logique, il a droit à des attributs", insiste Yaya Fofana.

Le dialogue étant l’arme des forts, dit-on, le président du MFA se dit ouvert à poursuivre les discussions avec le directoire du RHDP afin les préoccupations du parti, soient prises en compte pour la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et à la construction de la nation ivoirienne.

"Nous avons déjà été reçus par plusieurs personnalités du RHDP. Aujourd’hui, nous demandons à SEM Alassane Ouattara, président du RHDP et M. KAFANA, président chargé des reformes du RHDP de nous recevoir", suggère Yaya Fofana.