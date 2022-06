Abidjan: Georges MOMBOYE ouvre un centre de formation artistique

Dans le souci d’aider les jeunes talents, à savoir les artistes, chanteurs, danseurs, comédiens… désireux de réaliser leur rêve, le Centre Georges Momboye Arts Pluriels sera très bientôt fonctionnel. Avant la cérémonie officielle, les locaux ont été présentés ce jeudi 16 Juin 2022 par le promoteur Georges MOMBOYE.

Le Centre Georges Momboye Arts Pluriels bientôt fonctionnel

Bâti sur une superficie de 1300 m² dans le luxueux quartier de Marcory Zone 4, le Centre Georges Momboye Arts Pluriels compte en son sein, des infrastructures modernes adaptées aux réalités artistiques du moment.

Ce sont une salle de spectacle de 250 places assises et de 500 places debout, une salle de pratique de danse, un atelier de costume de scène, une cafétéria et un bar, une salle de séjour artistique, une salle de rangement et 04 vestiaires.

« J’ai tenu à ce que tous ces éléments soient au sein du centre parce qu’on veut former des artistes de haut niveau. On veut leur donner des compétences qui leur permettent de discuter d’égal à égal avec n’importe quel acteur de l’industrie artistique», a confié Georges MOMBOYE.

C’est un centre moderne d’apprentissage réel et de formation pratique instantanée dont le coût global des travaux, s’élève à environ 300 millions de francs CFA.

L’accès au centre est libre, sans frais. « Tu as une volonté, tu as envie de te faire former au centre Momboye, la porte est ouverte, sans dossier, sans frais », a rassuré Georges MONBOYE qui veut donner la chance à tous les jeunes de réaliser leur rêve.

La chorégraphie, la danse, le mannequinat, la formation en lumière, la musique…tous les arts de la scène seront au programme de la formation qui sera dispensée par ce centre.

Le Centre Georges Momboye Arts Pluriels a pour vision, la performance et l’excellence dans le macrocosme artistique africain afin d’améliorer les créations à travers l’innovation. Son promoteur Georges Momboye est l'un des meilleurs chorégraphes et metteurs en scène du continent africain.

Ce jeune ivoirien multidimensionnel, a fait ses preuves à travers le monde. Il est le directeur du Ballet national de Côte d'ivoire.

Infos : Nicaise B.