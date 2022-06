Ligue 1: L’ Asec Mimosas, sacré champion de Côte d’Ivoire

Avant même la fin de la Ligue 1 ivoirienne, l'ASEC Mimosas est sacré officiellement champion de Côte d'Ivoire, après la 21e journée disputée ce jeudi face au Racing Club d’Abidjan (RCA).

Asec Mimosas: Les jaunes et noirs décrochent leur 28ème titre de champion de Côte d’Ivoire

L’Asec a conservé son titre de champion de Côte d’Ivoire en prenant le meilleur sur le RCA par deux buts à un, lors de la 21e journée en retard de la Ligue1 disputée, jeudi 16 juin 2022, au stade Robert Champroux de Marcory (Abidjan).

Grâce à deux coups de pattes de Oura Anicet (18e) et Konaté Karim (56e), la troupe au coach Chevalier a brisé le signe indien dans ce derby avec le RCA qui, au fil des années, s’est constitué en bête noir pour le club Jaune et Noir. La réduction du score des Abidjanais a été l’œuvre de Coulibaly Ali dans le temps additionnel de la rencontre (90+1).

En sept confrontations entre les deux clubs, le bilan est de deux victoires pour le RCA et cinq matchs nuls. En remportant ce match, les hommes venus de Sol Béni, font d’une pierre deux coups. Ils remportent leur premier match face à cette équipe du RCA et s’offrent par l’occasion un second titre consécutif.

Pour le coach adjoint de Chevalier, Kouadio Félix, le titre mérite d’être célébré avec faste parce que la saison n’a pas été facile.

« Ça été un travail d’équipe. Il y avait une certaine synergie entre les joueurs et le staff, il y avait certaine cohésion. C’était difficile par moment, on se tapait là-dessus. Mais il fallait ça pour qu’à un moment donné, cette cohésion et cette synergie puissent donner aujourd’hui. Même si en coupe africaine, on aura aimé faire mieux pour que la saison soit encore plus belle, mais je dirais que malgré tout, on ne va pas cracher sur ce titre, on va travailler, on va ressortir toutes les imperfections de cette saison (…), on va tout revoir au peigne fin et repartir sur une nouvelle saison avec beaucoup d’envie », a-t-il confié à la Radio Jaune et Noir (RJN).

L’Asec Mimosas est sacré champion de Côte d’Ivoire avant la fin du championnat, avec un parcours impressionnant de 23 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1 ivoirienne, 18 victoires et quatre matchs nuls. Il détient la palme de la meilleure attaque avec 42 buts inscrits ainsi que celle de la meilleure défense avec 16 buts encaissés. Sa pépite Konaté Karim est pour le moment en tête des buteurs avec 15 réalisations.