Le député Cissé Aboubakari, parrain de la 2è édition de Céci-intellect

C'est plus de 2500 élèves non-voyants qui seront récompensés par l’ONG Save the Blind le 25 octobre prochain à l'université Félix Houphouët Bobigny de Cocody. L'information a été donnée par Agbozan NGOAN Frédéric, commissaire général de ladite cérémonie. Selon lui, l'honorable Cissé Aboubakari, directeur général adjoint des impôts a accepté de parrainer l'activité.

Céci-intellect : L’Honorable Cissé Aboubakari accepte d'accompagner la deuxième édition

Pour le commissaire général, l’ONG Save the blind veut organiser la deuxième édition de Céci-intellect pour récompenser les meilleurs élèves des établissements scolaires de personnes en situation de handicap visuel.

'' Par cette action, nous voulons encourager et célébrer l'excellence vu les résultats scolaires obtenus par cette catégorie de personnes. Nous voulons mettre en exergue un capital symbolique à travers la création du Super Prix Kone Krouwele Victorien. Ce prix sera décerné à la meilleure jeune fille non-voyante de Côte d'Ivoire, susceptible d'encourager et stimuler le goût du travail dans ce milieu malgré les conditions d'adaptation et de travail souvent très difficile '', a expliqué Agbozan NGOAN Frédéric.

Il a, par ailleurs, ajouté que lors de la cérémonie, les meilleurs élèves des établissements scolaires de personnes en situation de handicap visuel, seront récompensés. "Les bénéficiaires de cette activité sont les élèves des établissements dont les noms suivent, l'institut national ivoirien pour la promotion des Aveugles de Yopougon, institut de réhabilitation et de formation des Aveugles du mont Carmel d'Ayama, Technique scolaire pour malvoyants et aveugles d'Issia, Centre pour l'éducation, la formation et l'insertion des Aveugles de Toumodi ", a-t-il déclaré.

Les responsables de Save the blind appellent à la mobilisation de toute la population ivoirienne autour de cette belle activité des personnes en situation de handicap visuel.