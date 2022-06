40 ans du Centre culturel d’ Abobo : Abass et Gohou présents !

Le Centre d’action culturelle d’ Abobo (CACAB) se prépare à célébrer son 40e anniversaire. Les célèbres comédiens Gohou Michel et Abass Ibn ont décidé d’associer leur image à cet événement.

Abobo : Gohou Michel et Abass Ibn retournent au centre culturel

En prélude à la célébration du 40e anniversaire du Centre culturel d’ Abobo, la direction du CACAB a convié les artistes de la commune à une rencontre le jeudi 16 juin 2022. Selon les responsables du centre, l’objectif à porter l’information à ces acteurs culturels tout en les invitant à s’associer à l’organisation de cet événement.

C'est avec joie que les artistes d’ Abobo ont accueilli la nouvelle. Ils n’ont donc pas fait de difficultés pour afficher leur disponibilité. Gohou Michel et Abass Ibn ont pris part à la rencontre. Ces deux grands noms du cinéma ivoirien ont, faut-il le rappeler, fait leurs armes au Centre d’action culturelle d’ Abobo. C’est dont tout logiquement que le compère de Bohiri Michel dans la série Ma Famille et son cadet manifestent un profond intérêt pour le 40e anniversaire du CACAB.

En 40 ans d’existence, le centre culturel de la commune de Kandia Camara a connu diverses fortunes. En février 2022, son état de délabrement avait interpellé l’artiste Josey, qui n’a pas hésité à lancer un message.

"Cet endroit est un véritable temple de danse et d’art. Il y abrite tous ces jeunes danseurs désireux de "percer" dans cet art noble qu’est la dance. Aucun grand Chorégraphe d’Abidjan ne connaît pas cet endroit. C’est dans cet endroit si simple qu’a été montée toute la chorégraphie de mon concert du 26 juin 2021 (concert si apprécié de tous, surtout à cause de la beauté des chorégraphies montées par Ange). C’est un endroit qui a besoin d’être rénové et réhabilité afin d’encourager et booster ces jeunes qu’on sollicite parfois pour nos grandes cérémonies, à travailler dans de meilleures conditions et donner le meilleur d’eux même pour la culture de notre pays", avait martelé l’autrice de la chanson Diplôme.