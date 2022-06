Un site internet pour la promotion du tourisme, lancé par le REPTHO-CI

C'est la Maison de la Presse d’Abidjan-Plateau(MPA), qui a servi de cadre au lancement officiel, le jeudi 16 juin 2022, du site Internet du REPTHO-CI (Réseau de la presse touristique et hôtelière de Côte d’Ivoire. Dirigée par Serges Amany, cette faîtière des hommes de médias passionnés du tourisme, a pour credo de faire la promotion de la destination Côte d’Ivoire.

Présentation d'un site Internet dédié à la promotion du tourisme

"L’objectif est d’accompagner les actions du gouvernement, des faitières, des opérateurs économiques et de Côte d’Ivoire Tourisme dans la promotion de la destination Côte d’Ivoire. Mieux, en donnant de la visibilité à leurs actions dans les médias, mais aussi et surtout par des reportages, des presses tours et des espaces d’échanges et de réflexions sur cette thématique", a indiqué le journaliste au quotidien proche du PDCI, Le Nouveau Réveil, Serge Amany, en présence de Brahima Sylla, opérateur économique, conseiller municipal à la mairie de Treichville et propriétaire du magnifique espace écologique et touristique à Agboville dénommé ‘’Toukéïba’’.

Puis, le président du REPTHO-CI a égrèné les doléances de son organisation, qui se résument à l'acquisition d'un local équipé, du matériel audiovisuel et d’un véhicule de liaison de type 4X4. Présant à la cérémonie, Jean-Marie Atta, directeur de cabinet du ministère du Tourisme, s’est félicité de la création de cet outil très important de la communication pour la promotion du tourisme et des loisirs en Côte d’Ivoire et du soutien indéfectible de la tutelle.

"À l’heure de la digitalisation de tous les moyens de communication, dans les secteurs divers et variés, la naissance de cet outil de communication dédié à la promotion du tourisme et des loisirs, vient à point nommé. Cette initiative rentre pleinement dans le cadre de l’ambition du ministre du Tourisme, d’assurer la digitalisation globale de tous les moyens de promotion de la destination Côte d’Ivoire", s'est réjoui l'émissaire de Siandou Fofana.

Avant d'ajouter: "Nous allons nous rencontrer dans les prochains jours pour jeter les bases de notre future collaboration". Notons que la présentation synoptique du site Internet( Repthoci.net) a permis de convaincre les nombreux invités venus pour la circonstance. Ses différentes rubriques permettront aux opérateurs économiques du secteur du tourisme et des loisirs, de compagnies aériennes, d’agences de voyages et des promoteurs d’événements culturels d’avoir une bonne visibilité.

Créé en 2013, le Réseau de la presse touristique et hôtelière de Côte d’Ivoire, est à l’initiative de Guy-Roland Kodjo, ancien directeur de Côte d’Ivoire Tourisme, du président national de la FENITOURCI, Mamadou Diomandé et du vice-président du REPTHO-CI, Parfait Kra Amani. Fort d'une soixantaine de membres issus de 40 organes de presse, cette organisation attend être la référence en matière de tourisme et de loisir sains et constructifs.

Le président de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly et André Sylver Konan, le promoteur de Ivoir hebdo et Afrik'soir, étaient également présents à la cérémonie.

Tizié TO Bi

Correspondant régional