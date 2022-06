12 véhicules de fonction remis aux Chefs des Tribunaux par SANSAN Kambilé

Ce sont au total 12 véhicules d’une valeur de 325 millions de f CFA qui ont été remis aux Présidents des tribunaux de première instance, aux procureurs de la République près de ces juridictions et aux Greffiers en Chef par le Ministre de la justice, garde des sceaux, monsieur SANSAN Kambilé.

SANSAN Kambilé remet du matériel roulant aux chefs de Tribunaux

La cérémonie de remise s’est tenue le vendredi 17 juin 2022, à la salle des pas perdus du Palais de Justice d’Abidjan Plateau en présence de plusieurs personnalités du corps judiciaire.

Il s’agit de 06 véhicules pour les présidents de tribunaux de Daloa, Abengourou et de Divo ainsi qu’aux Procureurs de la République près lesdits tribunaux. Et les 06 autres véhicules, aux Greffiers en Chef des Cours d’Appel d’Abidjan, de Daloa, de Bouaké, de Korhogo, au greffier en chef du Tribunal de première instance d’Abidjan et au greffier en Chef du Tribunal de Commerce d’Abidjan.

Selon le Ministre SANSAN Kambilé, ces dons dénotent de l’intérêt du gouvernement et de son Chef pour le personnel judicaire et vise à améliorer leurs conditions de travail. « Le Gouvernement, avec à sa tête le Premier Ministre Patrick, prête une oreille attentive au problème de mobilité des Chefs de Cours et de Juridictions de notre pays. (…) L’amélioration des conditions de travail du personnel de la justice, constitue une de nos priorités », a-t-il annoncé avant d’inviter les bénéficiaires à prendre soin de ces biens.

Il a, par la suite, affirmé que le gouvernement continuera à faire des efforts pour le bien-être du personnel de la justice sans toutefois manquer de l’inviter au sens de la responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions

Maître DOHOULOU, greffier en Chef et COUNTA Nafissatou, Présidente du Tribunal d’Abengourou, ont traduit la reconnaissance des bénéficiaires au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice , SANSAN Kambilé, qui travaille à transformer le rêve du personnel de la justice en réalité. Notons que pour l’exercice budgétaire 2022, 14 véhicules seront acquis à hauteur de 609 millions de Fr CFA au profit des magistrats.

Infos : Nicaise B.