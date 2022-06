Côte d’Ivoire: La Banque mondiale rassure Patrick Achi de son soutien

Le Vice-Président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, Ousmane Diagana, a réaffirmé le 17 juin 2022 à Abidjan, l’engagement de l’institution à accompagner la Côte d’Ivoire dans sa dynamique de développement. C’était au terme d’une séance de travail que lui a accordée le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi.

Economie : La Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner la Côte d’Ivoire

« Nous avons eu une séance de travail riche, au cours de laquelle nous avons fait un large tour d’horizon du partenariat qui nous lie. Ce partenariat est très solide et il se mesure par la taille de nos interventions en Côte d’Ivoire, à travers les programmes divers et variés dans tous les secteurs de développement. Le tout se chiffrant à un montant de plus de quatre (4) milliards de dollars », a déclaré Ousmane Diagana.

Et d’ajouter que les échanges ont également porté sur les défis à venir, ainsi que les opportunités à saisir par la Banque mondiale pour aider la Côte d’Ivoire sur la voie de la stabilité, aussi bien sur le plan macroéconomique que sur le plan social. Selon le Vice-Président, au cours du Groupe Consultatif sur le financement du Plan National de Développement (GC PND) 2021-2025, tenu à Abidjan le 15 juin dernier, la Banque mondiale a fait une annonce de 8,7 milliards dollars pour les quatre années à venir.

Source : Primature