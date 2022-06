Abidjan: Treichville bientôt en effervescence avec le festival ''Treich en joie''

Une activité de communion entre tous les fils et filles de la commune de Treichville mais également au-delà. Le festival ‘’ Treich en joie’’ se déroulera à partir du 1 er juillet prochain, selon les organisateurs.

Il a pour ambition de réunir plus de mille personnes autour d’un idéal de fraternité et d’amour. Le commissaire général, Paul Aka, a indiqué que la 8ème édition de l’évènement débutera par un concours culinaire. Il opposera toutes les présidentes de quartiers et chaque équipe sera représentée par 2 personnes. Le 16 août, a-t-il ajouté, une journée de l’enfance sera organisée afin de faire plaisir aux tout-petits. 500 enfants seront sélectionnés pour profiter au maximum de cette journée.

Le tournoi inter-entreprises, quant à lui, se tiendra le 19 août. En outre, 3 journées seront dédiées à la musique. Du 26 au 29 août, l’avenue 16 sera le point d’encrage du festival avec des prestations d’artiste tels Les Garagistes et Espoir 2000 à travers des concerts géants. Un tournoi de la paix et la noël des enfants sont aussi au menu. Par ailleurs, la Fondation J’adore Treichville qui fête son 10ème anniversaire a prévu des actions sociales en faveur des enfants du CHU de Treichville.

« Cette manifestation permet de donner une identité culturelle à la plus vieille et prestigieuse commune de Treichville en particulier et du district d’Abidjan en général», a déclaré le président Abib Diaby qui n'a pas manqué de dire merci à tous les partenaires du festival. Le 6ème adjoint au maire, Arthur Moloko, a exprimé l’attachement de la mairie à toutes les activités menées sur le territoire communal.

Créée le samedi 14 janvier 2012 à Treichville, la Fondation J’adore Treichville est un organisme regroupant tous les jeunes de Treichville et tous ceux qui y ont des intérêts. Elle est apolitique, non confessionnelle, non raciale et dotée d’une personnalité juridique. La fondation a pour but principal de promouvoir les valeurs de fraternité et de solidarité entre les jeunes de Treichville, organiser et participer à des activités à caractère social, encourager et soutenir les actions de la jeunesse en matière entrepreneuriale.

Elle veut aider au développement durable de la commune de Treichville en particulier et de la ville d’Abidjan en général, susciter la participation communautaire à la prise en charge de la communauté (la jeunesse et les femmes), organiser et participer des activités à caractère social , susciter, animer et gérer les œuvres socioculturelles, les actions de développements au service de la jeunesse, établir des relations sincères empreintes de courtoisie entre membres et les autorités compétentes.